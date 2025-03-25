【韩网热门】《苦尽柑来遇见你》「金明」留学设定引质疑，网友大讨论

Netflix新韩剧《苦尽柑来遇见你》自上线后引爆收拾热潮，IU和朴宝剑的精彩演技看得观众直呼「人生角色」。

不过对於IU扮演的女儿金明的人物设定，观众们很不解，质疑「她是英文系却去了日本留学，家人甚至卖掉房子供她，留学期间到底做了什么，至少描写5分钟吧，这样大家才不会那么好奇。 她留学回国之后也全是恋爱、结婚的故事，所以我才有疑问，到底为什么要去日本留学啊？」



韩国网友评论：

1. 我爸妈是85年上的大学，当时能去日本留学都是菁英，去那里留学是那个时代的基调

2. 这部剧有很多负面评论，但我觉得这反而代表它有话题性。 本来打算等完结再看，结果亲自看了之后，发现其实是部制作精良的好剧

3. 那个年代很多有钱人都会去日本留学，一点都不奇怪

4. 那个年代难道去英国留学？ 有人吐槽整部剧不考虑经济情况，现在又有人骂怎么去日本留学

5. 那时去留学的话日本是首选

6. 太现实了，短期留学是不会改变人生的

7. 学术著作的翻译，日本往往又多又快...... 所以去日本留学学术研究并不是什么奇怪的事ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我们学校也有教授先去日本留学深造，之后再去欧美的; 因此他们也会日语呢

8. 我确实很好奇，明明是英文专业，去日本学什么呢？

9. 英文系又不是去学英语，而是学英美文学，在那个时代去日本留学是合乎情理的

10. 金明进入大企业工作这件事，剧中当然没特别描写，因为这本来就是以家族为主题的剧啊。 而且留学也只是其中的一个情节罢了，我觉得没必要过度解读

11. 她留学回来后，语言实力提升，还具备了翻译能力，累积了好履历，最终进入了大企业。 而且在这过程中也谈了恋爱并结婚。 并不是送她去留学后，她只顾著玩，最后只带回一段恋情而已。

12. 能被选上交换学生本来就不是件容易的事吧？ 学校已经推荐你了，但只是因为没钱而去不了，那种心情当然会觉得委屈，怎么可能不想去呢？ 再说，才刚上大学而已，哪会有什么明确的计划说「去完之后一定要怎样怎样」，就是单纯想去看看罢了

13. 看看英文系教授们的履历就知道了吧...... 国文系去日本留学的情况倒是常见，但英文系？ 这就有点少见了吧？ 如果是比较文学还说得过去，不然就是改了专业才有可能吧

14. 那个年代国家奖学金去留学基本上都去日本

15. 她留学回来后，旁白那段讲得超现实啊......「留学一趟，人生并不会有什么巨大改变」

16. 剧就是剧，就当作剧来看嘛！这有什么好纠结的......

17. 金明进入大企业的事已经确定了吧？ 而且在第三幕中开始正式提出离婚的情节，第四幕可能会更多涉及大企业的生活。 顺便提一下，这部剧在第三幕之前，金明经常被骂没礼貌，但第三幕一出，这些评论就有些改变了

18. 那个年龄段的女性，如果拥有硕士博士学位，还有留学经历，能进大企业的，连部长都很少，能在公司里坚持升迁的女性，几乎都是离婚或未婚的，整个国家当时就是这样的情况，能期待什么呢？

19. 这就是为什么跨越世代的时代剧很难拍的原因

20. 干脆就把爱纯和宽植的一生故事讲清楚算了，突然把女主角设定成女儿，结果故事既草率又无聊

21. 我也一直很疑惑，为什么总是把女性角色写成只和婚姻、恋爱相关的内容，这点有点让人遗憾

原文：https://theqoo.net/square/3662443491

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻