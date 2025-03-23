NewJeans舆论反转！11条解约理由均被法院驳回，韩网：「付违约金、向ILLIT和经纪人道歉吧」

ADOR禁止NewJeans独立活动的假处分申请於3月21日获得法院批准，NewJeans提出的解约理由则被全部驳回。 随著判决结果及案件细节曝光，韩网舆论开始转向批评NewJeans，甚至指出她们才是职场霸凌的元凶、被宠坏的小公主。

11条解约理由被驳回

以下是NewJeans提出的解约理由：

1.闵熙珍被解雇导致的制作空白

2. CEO曾发表「给NewJeans成员休长假」言论

3. 海豚诱拐团导演与ADOR的纠纷

4. HYBE在2023年5月10日的音源报告书提到「丢掉new，重新布局即可」

5. BELIFT LAB旗下女团ILLIT试图破坏NewJeans的独特性并加以取代

6. Hanni好像听到BELIFT LAB经纪人叫成员无视她

7. NewJeans练习生时期照片影片外流

8. HYBE公关负责人发表贬低NewJeans成就的言论

9. HYBE使用「提前使用专辑销量」策略导致NewJeans的成绩被低估

10. HYBE与ADOR对闵熙珍进行报复性审查，导致舆论不利於NewJeans

11. HYBE CSO（现任CEO）曾表示：「考虑损害NewJeans的品牌价值，让闵熙珍与NewJeans一同消失。」

法院表示，以上事由均不足以构成解约，反而是ADOR承担著失败的危险，从NewJeans练习生时期开始投入大量资金且履行了结算义务，NewJeans却在获得成功之后仅仅2年就单方面要求解约，导致ADOR遭受重大损失。

大部份网友认为判决公正：「NewJeans提出的解约事由过於情绪化，一看就不会赢」「如果连这些都能构成解约，那么往后所有合约都会一团糟」。



监视器影片日期正确、无刻意删除

Hanni在国会听证会表示「打招呼事件」是5月28日，但HYBE提交的是5月27日监视器影片，因此引起NewJeans粉丝抗议。 事实是，NewJeans 27日在光州的朝鲜大学参加校庆活动、28日直接去了釜山大学，中间并没有返回首尔HBYE总部，所以相遇日期确实是27日。

ADOR在法庭上公开了这段影片，可以看到ILLIT三名成员都有对Hanni和Danielle打招呼并鞠躬，但因为监视器影片没有录音，所以无法确认经纪人是否有说「无视她」。 根据Hanni与闵熙珍的kkt对话记录，Hanni并不确定当时听到了什么，是闵熙珍反复问她：「是不是说了『无视你』？」

根据BELIFT LAB，NewJeans父母6月13日提出查看监视器影片，因此保留了NewJeans和ILLIT共处同一空间的5分钟影片。 8月14日闵熙珍看过该影片后表示「无视」言论出现在影片内容之后，但因为监视器影片会在30天后自动删除，所以这一部份已无法确认，闵熙珍据此宣称HYBE故意删除监视器影片。



ILLIT经纪人承受巨大精神压力

根据BELIFT LAB的调查，ILLIT成员从未疏漏对NewJeans打招呼，经纪人也没有对Hanni说过「无视她」，对於持续的舆论批评，经纪人感到极度的委屈和痛苦。 韩网友纷纷表示Hanni不是职场霸凌的受害者，反而是加害者，应该向ILLIT和经纪人道歉。

自称的「革命者」

NewJeans在判决出炉后接受《TIME》独家采访，表示他们对裁决感到「失望」，虽然不指望K-pop产业的问题能够在一夜之间解决，但确实有必要改变和成长，并表示韩国「似乎想要把我们变成革命者」。即便被法院判定不得独立於ADOR进行活动，NewJeans仍表示会如期参加3月23日的香港ComplexCon演唱会。



这番发言更加引起韩国网友反感，认为不论在哪个国家，违约就应该赔偿违约金，质疑她们年纪太小就获得名利、没有认清现实、想法十分幼稚，可能早已被闵熙珍洗脑而不自知：「请不要侮辱革命者这个称谓」「以为合约是儿戏吗？」「占尽了K-pop的好处，却反过来贬低韩国」「这程度就算不公正的话，大部份人都不用活了吧」「住著汉江景色的宿舍、拿著名牌代言、每个人赚进几十亿，然后说K-pop体系有问题？」「闵熙珍不是自称NewJeans的妈妈和第六个成员吗，现在躲去哪里了？」「赔偿违约金、道歉，然后去别的国家吧」。 同时，也有部份留言「NewJeans加油」，似乎仍坚持为她们应援。

▽ADOR公开「打招呼事件」监视器影片：



▽法院裁定NewJeans不得独立活动：



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