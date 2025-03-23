LE SSERAFIM洪恩采实现「小刘在锡」的梦想，和Sakura一起出演《Running Man》今天播出

人气女团LE SSERAFIM的忙内成员洪恩采跟Sakura（宫脇咲良）出演《Running Man》今天播出，恩采不只圆梦成功，表现还被节目组称赞：「比池锡辰更厉害！」

SBS 招牌综艺节目《Running Man》今天傍晚将迎来女团 LE SSERAFIM 的的登场，两人带著迷你五辑《HOT》回归节目，成员们纷纷热情欢迎。



这是Sakura第二次出演，她凭藉出色的综艺感与搞笑肢体动作，在上次出演时成功助力《Running Man》夺得2049收视榜同时段综艺节目第一名，并创下最高瞬间收视率6.2%的纪录。



首次出演的洪恩采则是著名的《Running Man》忠实粉丝，甚至因为对刘在锡的喜爱&优秀的综艺感，而拥有「小刘在锡」的称号。她「成功追星」的消息在网路社群掀起热议，让本集节目更加备受期待。



本次竞赛主题为「下班靠充电」Race，规则相当简单——成员们只需为没电的手机充电，并向制作人进行视讯通话，说出「我们要下班了」，即可成功下班。然而，看似轻松的任务却暗藏难关，成员们意气风发地迎战，却发现手上拿的是已成经典的2G摺叠手机，让他们瞬间慌乱不已。从寻找充电线到插座，为了顺利下班的奋战过程，势必带来满满笑料。

其中，恩采展现了「真Running Man粉丝」本色，她巧妙地窃听到了关键的电话号码提示，成功发挥决定性作用。她的聪明机智不仅让队友惊叹，甚至连对手队伍的刘在锡都忍不住佩服不已。而出道15年的《Running Man》元老成员池锡辰，更是因为洪恩采的「情报搜集技术」而感到汗颜，让人更加期待她的精彩表现。

此外，节目中还准备了「生活中最令人崩溃的惩罚」，专门献给未能成功下班的队伍。这场关乎「准时下班」的激烈竞赛——「下班靠充电」Race，将於今天（23日）晚上6点10分播出的《Running Man》中揭晓！



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