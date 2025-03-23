【K社韩国小百科】韩媒分析金秀贤公司六大公关失误：过度依赖律师、缺乏对行业和大众情绪的理解，步步走错

从3月10日爆料双金恋情至今已有近半月，金秀贤始终没有露面或亲自回应，全程由所属社Goldmedalist处理，然而这个由金秀贤哥哥担任老板的家族企业，似乎交出了越错越多的答卷。

以下内容基於Newsis报导。

失误一：针对恋情的态度过於决绝

在韩国娱乐圈业内，金秀贤和金赛纶交往是公开的事实。 金赛纶去世那天正是金秀贤生日，有几家韩媒提到了这一点，并质疑金秀贤为何没去吊唁，因为即便已经分手但毕竟曾为同家公司的艺人。

去年3月《泪之女王》热播时期，金赛纶公开了与金秀贤贴脸自拍照，金秀贤方面的态度十分决强硬绝，称「恋爱传闻毫无根据、无法得知她的意图」，并表示会对恶意诽谤采取法律措施。 如果当时金秀贤公司说「无话可说」，现在也不会被抨击说谎。



失误二：前后说辞不一，失去大众信任

YTR「横竖研究所」3月10日爆料双金从金赛纶未成年开始交往6年，金秀贤公司立即否认、表示可能采取最强硬的法律手段，随后宣布会在下周发布「基於明确根据的正式声明」。 同时，金秀贤继续拍新剧《山寨人生》、录制MBC综艺《Good Day》，整体看来对当下情形十分有信心。

然而随著舆论恶化，14日金秀贤公司突然承认曾经交往，并强调时间在2019年至2020年、金赛纶成年之后。 从一开始的强硬否认，到突然改口承认，金秀贤公司亲自丢掉了大众的信任。



失误三：对关键问题缺乏解释

金赛纶生前写道「恋爱从20215年11月19日开始至2021年7月7日结束」，金秀贤公司一直没有对她这段文字作出解释。

金赛纶2022年酒驾后，金秀贤公司向她发送存证信函要求偿还7亿韩元。 虽然公司主张已将这笔债务做呆账处理、存证信函只是流程，但根据金赛纶收到存证信函后的表现来看（传简讯给金秀贤求救），公司应该并没有向她做出相关说明。



失误四：媒体舆论战徒增疲惫

金赛纶遗属委托「姨母」通过横竖研究所爆料，金秀贤公司嚼文嚼字质疑「姨母」并非亲属，遗属只好再次说明是共同生活20多年、形同家人的存在。

金赛纶遗属称公司没人来吊唁，金秀贤公司反驳称送了花圈和吊唁金，遗属方面再解释有收到吊唁金但没看到金秀贤本人。

金赛纶遗属公开金秀贤在金赛纶家中下衣失踪照片，金秀贤公司起诉遗属，遗属起诉李镇浩，局面逐渐乱成一锅粥。

失误五：Goldmedalist老板李洛维步步走错

李洛维对演艺行业缺乏理解，遇事不听宣传团队意见，而是过度依赖律师发布声明，令情况越来越糟。

这里要说一下李洛维的背景，他名义上是金秀贤的表哥，实际上是同父异母的哥哥。 2017年，金秀贤还在前公司Keyeast时，李洛维以艺名「李沙朗」撰写电影《REAL》剧本并担任导演，当时Keyeast强烈反对金秀贤出演，但金秀贤希望在入伍前与李洛维一起奠定独立创建公司的基础，执意出演。结果，累计观影人次只有47万，成为金秀贤影史最大黑点。 2019年，两兄弟一起创立了Goldmedalist。



失误六：对旗下艺人的公关危机处理糟糕

2022年5月金赛纶酒驾撞毁变压器，导致附近商户停电4个半小时、无法使用信用卡而蒙受损失。 警察到场后，金赛纶拒绝现场酒测，坚持去医院抽血检验，结果酒精浓度高达0.2%，令这名童星的形象瞬间下跌。 对此，Goldmedalist只硬邦邦地表示「已进行抽血检验，2周后出结果」，完全没有道歉，令金赛纶遭舆论猛批「引起了糟糕的酒驾事故，居然连一句道歉都没有」。 直到第二天，金赛纶才在个人IG公开手写道歉信，但挽回舆论的时机已错过。



另一位曾在Goldmedalist的女艺人徐睿知也处境堪忧。 2020年，徐睿知与金秀贤共同主演《虽然是精神病但没关系》人气爆升，隔年因「操控前男友」风波形象大跌，次年通过《夏娃的丑闻》复出亦反响平平，之后便不再有新作品。 这期间还因停车事宜与邻居发生冲突，遭到广告商索赔等等，最终在2023年离开Goldmedalist。 每一次公关危机，Goldmedalist都没有积极维护艺人。 最近，甚至有小道消息称徐睿知劈腿金秀贤李洛维兄弟、是三角恋关系，又说徐睿知介入金秀贤金赛纶恋情，令徐睿知不得不亲自开口否认。 更夸张的是，据自称曾在Goldmedalist工作的网友爆料，金秀贤李洛维兄弟惹祸不断，徐睿知只是被当做挡箭牌，一部份负面传闻的源头甚至就是Goldmedalist本身。 当然，Goldmedalist表示这一说法毫无根据。



金秀贤出道18年，曾缔造《拥抱太阳的月亮》《来自星星的你》《泪之女王》等韩剧经典，如今面临的危机超出所有观众的想像。 Disney+新剧《山寨人生》原计划4月开播，目前已停拍; 综艺《Good Day》也宣布剪掉他的镜头。 如果金秀贤在金赛纶去世时通过SNS表达哀悼、解释因拍摄工作无法到场，如果在遗属爆料恋情时做出真诚回应、而不是通过公司和律师发布长达10页的声明，也许事态不会发展至今。

金赛纶遗属要的只是承认恋情和道歉，好让女儿摆脱「说谎精、疯女人」等负面标签。比起躲在公司背后，金秀贤也许更应该亲自与遗属进行真诚的沟通。

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