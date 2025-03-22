韩知名文化评论家金甲洙点评「金秀贤&金赛纶事件」！逆天言论遭民众狂批：狗嘴里吐不出象牙

金秀贤&金赛纶事态发酵时期，知名文化评论家金甲洙却在网路上开炮攻击已经去世的金赛纶，拥护「未成年谈恋爱」，引来网友们更加猛烈的炮轰。

日前金甲洙出演了YouTube频道《每火show》（매불쇼《每日都是火金Show》）时表示：「与未成年人的恋爱怎么就像犯下滔天大罪一样被大肆炒作了呢？ 人们谈恋爱，年龄差距有时会很大，有时候女方年龄也会较长一些，这只是恋爱的多种形式之一。」



随后他质疑道：「为什么要突然把这件事说成是未成年强奸呢？ 这说得通吗？ 金赛纶曾是童星，可能比一般人更早社会化，听说是16岁开始交往，男方27岁。 就我个人而言，我不喜欢年幼的女性，因为她们还带著稚气，无法视作恋人。 我没有和年幼女性交往过，但这难道不是个人特质的问题吗？」此外，金甲洙还表示：「时代在变化，风俗和伦理有时显得过於落后。 为什么成年男子与未成年人交往就一定要受到攻击呢？ 我对将这种问题作为攻击工具感到遗憾。」



节目主持人崔旭则评论道：「金秀贤与金赛纶的交往传闻，真的值得韩国所有媒体一窝蜂地报导吗？ 在当下这个时代，这真的是重要议题吗？」

对此不少网友纷纷批评道：「与未成年人的交往难道不是犯罪吗？」、「这是在为恋童癖辩护吗？」、「在胡说八道什么？」、「你要不要听听自己说了什么？ 这是未成年和成年人交往」、「你们所谓的进步就是贬低、歧视女性」、「要被打才能清醒吗」、「金甲洙胡说八道已经不是一次两次了，还没吸取教训吗」、「这是人嘴里能说话来的话吗？ 经常被起诉还不长记性」等，谴责声不断。



随著批评声越来越多，相关片段已被删除，节目组也紧急发布声明，道歉的同时表示金甲洙出演的环节将永久性删除。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻