【韩网热门】李龙真采访LE SSERAFIM金采源，突然爆粗口「C8出生率太低了」！引来骂声一片

谐星兼YouTuber李龙真近日请来女团LE SSERAFIM成员金采源做客他的网路综艺《龙塔罗》，帮采源看结婚运势，说采源结婚之后会更上一层楼，担任一家之主。 抽下一张牌时，李龙真突然情绪激动：「最近出生率很低，结婚形态也改变了很多，真的C8烦人！」

李龙真对於在采源面前讲脏话道歉，但仍持续表达不满：「对不起，但最近仁川江华岛的一所小学，据说只有一名新生入学。」采源：「哇，很严重耶。」李龙真：「真的很严重，虽然不是针对你讲的，只是发发牢骚，因为太生气了。」



李龙真继续看牌，说采源结婚后会很幸福，接著又回到出生率话题：「总之最重要的是，出生率低真的很烦。」采源尴尬笑：「哈哈哈，怎么办才好呢...」李龙真再次解释这些话不是对采源讲的，而是面对他的个人摄影机讲的。

事实上... 李龙真2019年结婚，到现在6年了，只生了一个儿子。目前关於出生率的内容已经从YouTube影片中删除，影片下方原本有很多批评该话题的留言，也被一并删除。



여돌 앞에 두고 결혼운 봐주면서 갑자기 욕하면서 출산율 얘기하는 것도 어이없는데 결혼하면 행복해지겠다 이러다가 또 출산율 낮은 거 짜증난다 ㅇㅈㄹ 어쩌라고요 ㅁㅊ놈아;;; https://t.co/VCMGX4wqEb pic.twitter.com/uBbC1E5Mzx — 자연눈물 (@tearsinnature) March 21, 2025

韩国网友评论：

1. 为什么发火？ 为什么骂人？

2. 想生的话自己多生几个吧

3. 请女偶像来当嘉宾，就对人家讲这个吗？ 还飙脏话？

4. 连小孩都生不出的人，凭什么发火啊？

5. 突然骂人吓我一跳，这件事跟采源无关吧

6. 如果是三神奶奶讲这些，我能接受，但你算老几啊？

7. 对出生率这么不满就自己生啊，不知道的人还以为他是二十多个小孩的家长

8. 觉得年轻女偶像好欺负是不是？ 如果对方是男偶像、男演员，看他还敢不敢这样讲

9. 女人是生小孩的机器吗？

10. 你的行为刚刚让出生率再一次下降了

11. 面对这通发言，金采源应该做出什么反应？ 真的非常无礼

12. 在真正能生育的女人面前这样骂人是怎样？ 这就是彰显权力和给人眼色看吗...

13. 在女偶像面前爆粗口然后道歉kkk PD是带著什么样的想法把这段剪进去并公开的呢...

14. 希望科技能赶快发展，让男人也能怀孕生子，然后让他们多生一些

15. 如果女艺人说「男人逃兵役真让人生气啊」，一定会被骂得非常惨

16. 采源不要结婚，一辈子当偶像吧

出处：https://theqoo.net/hot/3658262168，https://theqoo.net/hot/3658734043

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