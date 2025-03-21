走在职场「政治手段」不能无！《协商的技术》李帝勋&金大明演活打工仔生存之道

由李帝勋、金大明、成东镒、张铉诚等人主演，职场剧《协商的技术》收视正周周上升中。剧情首集就告诉你职场「政治手段」有多重要，看到第四集为止，你是否很有共鸣呢？

《协商的技术》讲述山人集团面临11兆资金筹措困难，请回前员工兼M&A（并购）高手尹洙诺（李帝勋 饰）回来进行整顿，从主角尹洙诺到吴顺英律师（金大明 饰）、河泰秀专务（张铉诚 饰）全都个性鲜明，在职场上打滚都各自有手段，也让人看见职场的阴暗面：

洞悉人性老板客户一把抓――尹洙诺（李帝勋 饰）

尹洙诺身为山人集团前员工，一度让山人陷入危机，但山人集团却愿意再次聘请其回归，绝对有其高招，他绰号「白蛇」（百思）也不是叫假的。



从首周情节出售山人建设，到次周收购游戏公司CHACHA，尹洙诺数次展现自己的小手段，包括以话术让客户提高收购价格，或是说服合作方出售，这都源於他善於洞悉人性的优势，能站在对方角度思虑他们的所需与考量，再对症下药。

最精彩的莫过於他对於上司宋在植会长（成东镒 饰）心态上的掌握，明明自己都说了对筹措资金没有百分之百把握，却屡屡成功说服宋会长以推进自己的计划。尹洙诺对内懂高层，对外懂客户与合作方，完全游刃有余游走职场，不愧绰号「白蛇」（百思）！



和解至上幽默调停――吴顺英（金大明 饰）

吴顺英律师一角从首集就告诉你「和解最好」，他有机会帮人打官司却不赚，直接建议你用最不费时且不费心力的方法――和解。



收购CHACHA的过程，吴顺英相当有眼力帮尹洙诺与整个M&A一把，故意吃了CHACHA执行长的面拖时间，而在帮CHACHA向敌对公司DC索取和解金时，也刻意一拖再拖让对方心急迅速答应，吴顺英完全成了全剧幽默担当，亦调和整个故事的冰冷基调。



拍马屁狐假虎威――河泰秀（张铉诚 饰）

河泰秀专务可说是整部剧职场上的「反面教材」，他能爬到如此高位肯定有其长处，但和尹洙诺及李东俊常务（吴万锡 饰）比较根本是自曝其短。



河专务懂得谄媚上司宋会长，也懂利用权势拉拢下属组成小团体，但看在观众眼里，他没有李常务那般受宋会长宠爱，贬低他人做高自己的谈判方式也令人不快，小团体还是靠狐假虎威所聚拢，加上不顾公司情势只顾对付尹洙诺的小心眼，似乎只能预见他接下来职场之路的失败。然而，他还会出什么过分招数阻挠尹洙诺呢？



除了以上三大人物及宋会长、李常务，尹洙诺延揽而来的M&A组数学能者安贤好（郭敏贞 饰），悉知谈判「不带感情」的重要性，和总是不慎泄漏情报的崔振秀（车康润 饰）是对比，不过崔振秀很快发现错误并将计就计，「演戏」或许会成为他的长处？



《协商的技术》每周六日晚间11点30分於黄Viu可同步韩国收看，对於游走职场或是并购题材有兴趣的观众，可别错过了，不甚理解并购也不打紧，光是紧凑的反转情节便值得你收看！韩国收视率连连突破可不是没理由！



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