「热血司祭」金南佶办见面会也超热血，4月6日台北见面会粉丝许愿：「五小时！」3/21 udn售票网全面启售

上次来台一开就是近三小时，这次可望打破韩星见面会最长纪录！？韩国男星金南佶即将於4月6日在Legacy TERA举办【2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI】，日前他先到日本，没想到见面会时间竟然超过四小时，台北场消息曝光后让台湾粉丝期待「这次要五小时了吗！？」

最近，金南佶在睽违5年回归的韩剧「热血司祭2」中，饰演依旧脾气暴躁、充满正义感的天主教司祭金海日，不仅展现了与第一季截然不同的魅力，还以痛快的动作戏获得好评。而「热血司祭」系列1、2都获得相当高的评价与收视率，届时他也将会在见面上聊花了5年时间所拍摄的第二季，以及和第一季不同的辛苦和乐趣。



这次见面会的标题是「Road to Gil」，金南佶表示「这包含了我想和大家分享我作为人和演员所走过的道路和时间，一起度过这样的时光」。金南佶表示：「想到能再次见到大家，我就感到非常兴奋。这次的粉丝见面会，为了与长久以来给予我始终如一的爱和支持的各位更近距离地交流，我准备了多样的环节。希望大家能拨出宝贵的时间前来，共同创造难忘的回忆。」

由於金南佶两年前来台时，将近三小时的见面会让许多粉丝难忘，由於上次是晚上八点才开演，这次则提前到晚上六点，金南佶是否可以挑战缔造最长见面会纪录，或许可以拭目以待。金南佶【2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI】将於4月6日晚间6点在Legacy TERA演出，票价VIP区 $5,580 、A区 $4,680、B区 3,580、身障席 $2,340元，今天3月21日（五）晚间7点在udn售票网开卖，购票福利为SOUND CHECK / HI-TOUCH / 团体合照(20人/一组) / 签名会 / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得 /限定小卡组 / 官方A5海报 。

更多详情可洽主办单位「RICHINING」、「udn」官方脸书专页。



【2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI】

售票日期：2025年3月21日(周五)，19:00开卖

售票网址：https://reurl.cc/VYXqlZ

演出日期：2025年4月6日(周日)，18:00开演

演出地点：Legacy TERA（台北市南港区市民大道8段99号）

票价(NTD)：VIP区 $5,580 / A区 $4,680 / B区 3,580 / 身障席 $2,340；全场对号坐席

购票福利：SOUND CHECK / HI-TOUCH / 团体合照(20人/一组) / 签名会 / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得 /限定小卡组 / 官方A5海报





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