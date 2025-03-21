金秀贤起诉金赛纶遗属及爆料YTR！遗属不知「结婚&堕胎」，赛纶妈崩溃哭「是不是我死才能结束？」致女儿亲笔信公开

昨日傍晚，金秀贤所属社表示已对YouTube频道「横竖研究所」、金赛纶遗属及姨母提起诉讼，罪名是涉嫌违反《性暴力犯罪处罚特例法》（利用摄影器材拍摄及散布等）。

金秀贤所属社的代理律所LKB & Partners指出，横竖研向大众公开了一张金秀贤脱下裤子时被拍摄的照片，这是极大的问题：「该照片是在金秀贤与当时已成年的金赛纶交往期间拍摄的，属於能让金秀贤产生性羞耻感的身体部位照片，不应该被公开，也没有公开的理由。 」

律所表示，将这种照片上传至YouTube频道的行为明显属於犯罪，而且横竖研扬言未来还将继续公开类似照片，以此威胁金秀贤，因此不得不采取强硬的法律措施。

至於为何将金赛纶的遗属和身份不明「姨母」一同告发，律师事务所解释道：「他们擅自散布金秀贤的身体照片，这不仅是无法忽视的严重行为，且极可能再次发生，因此，我们不得不对遗属们提起诉讼。」

Goldmedalist表示，金赛纶遗属及横竖研散播虚假事实、导致谣言持续扩散，公司原本基於对金赛纶的哀悼之情未对其遗属采取法律行动，直到这次他们擅自公开了金秀贤的私生活照片，Goldmedalist为保障公司与旗下艺人的名誉，不得不做出反击。



几乎同一时间，横竖研在直播中表示前一日曾与金赛纶遗属见面，遗属表示从未听说金赛纶已婚，也不知道经纪人为何会对李镇浩提及堕胎。 李镇浩称因为没有人替金赛纶支付医疗费，所以经纪人代付了2000万韩元，遗属对此表示无法理解，哭著要求对方拿出证据：「怎么能在失去孩子的父母心上钉上钉子呢？」

横竖研称金母瘦到只剩一把骨头，痛哭失声：「我们女儿真的非得被这样残忍地践踏吗？我感觉快要死了，是不是只有我死掉，李镇浩和金秀贤才会停止折磨？」横竖研提出召开记者会，但金母无力出席，亲手写了一封给女儿的信请代为公开。

信中，金母写道：「你穿过的睡衣还没有洗，仍留著你的味道，就这样抱著入睡... 你一直喊著要死、要死，那样挣扎了一番，现在安心了吗？ … 钱有什么重要，我应该多陪陪你... 因为工作，连最后的瞬间都没能陪在你身边。」



「我叫你不要上传照片、要避开人、不要晚上出门、不要喝酒，总是对你说『不要』和『小心』。 对不起，我以为不让你做这些事就是守护你。 一边说信任你，一边试图将你藏起来，对不起。」

「现在他们总是让我解释什么东西。 究竟为什么要我解释... 我只是无法就这样送走你。 我希望的只是对於把你变成说谎精这件事道歉，以及防止这样的事再发生，换来的却只有否定我的存在，以及叫我解释的话语。」

「这3年里，你该有多痛苦啊？ 不用担心，即便全世界都不知道，妈妈也知道，我们和朋友们都知道，了解赛纶的人都知道。 吵到你了吧？ 对不起，纶啊。 现在我会安静地让你离开。」



此外，金赛纶遗属已於17日提告娱乐记者出身的YouTuber李镇浩，指控其涉嫌诽谤。 遗属唯一的要求，就是希望金秀贤诚实承认从2015年起交往6年的事实，并公开道歉。

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