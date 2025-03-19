BIGBANG前成员胜利，这次瞄准中国市场？被捕捉到现身於杭州夜店，引爆网友讨论！

19日，中国媒体搜狐娱乐报导称：「胜利现身杭州某间夜店」并公开了他的最新近况，并传出了他正在寻求进军中国市场的机会。

据报导，胜利在杭州的一间夜店被目击，并且「他在保镖护卫下进入会场。虽然他低著头，全程保持沉默，但仍吸引了大批粉丝围观，场面热烈，甚至有粉丝尖叫不已。」



然而，有外媒对此持负面看法。该媒体指出：「若要正常从事文化艺术活动，必须向文化部门注册。」此外，还强调：「胜利曾因卖淫、赌博等犯罪行为在韩国被判有罪。尽管如此，他仍试图重返中国市场并赚取收益，这无疑是对中国法律与道德的公然挑战。」



中国网友留言：「能不能别让他出现在我们国家」、「怎么可以允许劣迹艺人入境？」、「居然还有人尖叫，就很离谱」、「请限制入境，严查相关夜店」、「上中国来拉皮条了」、「官方就应该设置好黑名单吧」、「这种人居然还有粉丝，太夸张了」



回顾过去，胜利是2018年11月爆发的「Burning Sun」事件核心人物。他经过近一年的调查后，於2020年1月被不拘留起诉。胜利被控九项罪名，包括常习赌博、卖淫、介绍卖淫、违反《性暴力犯罪处罚特例法》、违反《外汇交易法》、违反《食品卫生法》、业务侵占、违反《特定经济犯罪加重处罚法》（侵占）、特殊暴力教唆等，最终被判处1年6个月有期徒刑。

服刑期间，他从国军监狱转至骊州监狱，最终於2023年2月9日刑满出狱。



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