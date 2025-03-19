IU拍《苦尽柑来遇见你》超敬业！这一幕的妆容竟然不是化的，全靠自己饮酒，非常自然！
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IU拍《苦尽柑来遇见你》超敬业！这一幕的妆容竟然不是化的，全靠自己饮酒，非常自然！

明星   2025年3月19日   星期三10:56   Tracy  

（封面图源：Netflix《苦尽柑来遇见你》）

IU主演的Netflix新剧《苦尽柑来遇见你》正在热播中，她进一步升级的演技感染了无数观众，被赞是「IU的新人生角色」。

日前，Netflix Korea在YouTube频道公开了一段影片，IU、文素利和朴海俊一同分享了该剧第2幕（第5至第8集）的幕后故事。
（图源：Netflix《苦尽柑来遇见你》）

在谈到剧中金明（IU 饰）与宽植（朴海俊 饰）在中餐馆喝酒的场景时，IU表示：「当时我真的喝了一杯酒。」文素利指著她的脸说：「你的脸有些泛红。」IU解释道：「如果用妆容表现红晕，可能会显得过於可爱了，但我想呈现真实感，所以就直接喝了酒。」一起出演的朴海俊问道：「我是不是也喝了？」IU答道：「您好像是拍完之后喝的。」朴海俊笑著补充道：「拍完的话，我肯定喝了。」

《苦尽柑来遇见你》以济州岛为背景，讲述了爱纯（IU/文素利 饰）和宽植（朴宝剑/朴朴海俊 饰）这对男女及其家庭的生活故事。 剧中IU一人分饰两角，分别扮演妈妈「爱纯」和女儿「金明」，展现了精湛的演技。 文素利饰演中年时期的爱纯，朴海俊则饰演中年时期的宽植。 而年轻时期的宽植由演员朴宝剑饰演。 该剧通过展现济州岛的美丽风景，细腻刻画了人与人之间复杂的关系，给观众留下了深刻印象。 特别是IU自然流畅的演技和角色之间的化学反应，获得了极高评价。
（图源：Netflix《苦尽柑来遇见你》）

此外，《苦尽柑来遇见你》第二幕将於3月21日正式公开。

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