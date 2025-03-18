郑恩地&徐仁国翻唱水晶男孩〈Couple〉发行！网喊「历代甜蜜组合」、「再拍爱情剧吧」

《请回答1997》男女主角「成诗媛」郑恩地与「尹允宰」徐仁国，时隔13年的「〈All For You〉2.0」二次合唱曲终於发行，是翻唱水晶男孩的〈Couple〉！

郑恩地与徐仁国从上月便开始宣传二次合唱曲企划，正式发布前预告即公开是翻唱经典一代男团水晶男孩的〈Couple〉，水晶男孩也不是别人，他们合作《请回答1997》时扮演徐仁国死党之一「道学灿」的殷志源，就是水晶男孩成员啊！搞笑的是，剧中郑恩地演的成诗媛是H.O.T狂粉、自称成员Tony老婆「安胜夫人」，水晶男孩就是H.O.T最大劲敌啊XDDD！



16日傍晚郑恩地与徐仁国翻唱的〈Couple〉MV发布，马上登韩国区YouTube发烧影片，截至今18日已破18万观看次数！不同於幕后花絮两人吵吵闹闹，MV是「真甜蜜」，和〈All For You〉一样都有录音室片段，还有室内相处、户外约会，只是牵手摸头也让人心动啊！



▼原版〈Couple〉



网友激动留言「尹允宰最终还是战胜了Tony」、「都兜转转，最后彼此是对方的爱就好了」、「这不是婚礼开始前的影片吗ㅠㅠㅠㅠㅜㅜ」、「徐仁国郑恩地组合，真的是历代甜蜜组合」、「申沅昊PD（《1997》导演）看到这个请回答」、「请去音乐放送（打歌节目），拜托需要4K直拍」、「如果13年前〈All For You〉是青涩的感觉，那么13年后的〈Couple〉是成熟的感觉，两个都很好ㅠㅠ 还有不管是13年前还是后，MV仁国都是以手吻开场，亮点真的疯了」……等等。

▼网友说的徐仁国13年前13年后手吻开场



大家都觉得两个人太搭了，希望还有更多合作啊，无论是电视剧、电影、音乐节目打歌、综艺……很快也有两人几支Live合唱〈Couple〉影片释出，两人各自YouTube频道也有非常多互动的Shorts短影片！《1theK》的Live影片还是特地到校园拍摄，徐仁国穿搭更是校服风格呢！

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