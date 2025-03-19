【韩网热门】即使有徐康俊坐镇，MBC仍不敌SBS！网友点评超毒辣

MBC金土剧《卧底高中》收视率正在下滑。 该剧首播收视率为5.6%，在第4集达到了最高收视率8.3%，但随后便开始走下坡路。 第5集收视率降至7.2%，之后持续下跌，最终滑落至6.1%。

与之同期播出的SBS金土剧《宝物岛》则一直保持著较高的收视率。 该剧首播收视率为6.1%，第4集便突破了10%，之后收视率稳步上升，最近一集达到了12.3%。 在8集的播出中，有6次刷新了自身的最高收视纪录，呈现出与《卧底高中》截然不同的走势。



回顾去年下半年，MBC金土剧的颓势就已显而易见。 MBC的《白雪公主非死不可》惨败於SBS的《好搭档》，《如此亲密的背叛者》输给了SBS的《来自地狱的法官》，《现在拨打的电话》不敌SBS的《热血司祭2》，《加州汽车旅馆》也败给了SBS的《我的完美秘书》。 这一趋势延续到了目前的MBC《卧底高中》和SBS《宝物岛》。 即使有徐康俊坐镇，MBC仍未能打破在黄金档持续低迷的困境。



MBC的接档剧为由卢正义、李彩玟 、赵俊英主演的《芭妮与哥哥们》，而SBS的接档剧则是由陆星材、金知妍主演的《鬼宫》。 在《卧底高中》因「幼稚」而备受差评后，以芭妮寻找男友为题材的浪漫剧《芭妮与哥哥们》能否逆袭，值得关注。

韩国网友评论：

1. SBS很会挑剧

2. 我还蛮喜欢看的，徐康俊和秦基周的化学反应非常好

3. 为什么啊？ 这剧有固定收视群的

4. 我觉得徐康俊并不是很卖座的演员吧，虽然是民众有好感的类型，但是看了他的作品介绍之后，发现只看过《乳酪陷阱》

5. 徐康俊什么时候是「收视率保证」这一类的演员了？

6. 徐康俊之前并没有什么爆款剧喔

7. 他之前的作品也没有很火啊，不过颜值和演技都很棒

8. 留言比新闻更毒辣

9. 徐康俊这十年来一直是女饭圈用来抬高自家本命、贬低其他男演员的工具而已...... 反而因为在各种场合过度行销本职工作以外的东西，给人留下了负面印象

10. 一开始基础收视率就是SBS略胜一筹，其实两部作品的趣味性都差不多

11. 徐康俊选剧本的眼光不行啊ᅲᅲ 明明长得帅、演技也好，但他演的电视剧就是不好看。 虽然是类型剧，但喜剧元素占比最大，可偏偏喜剧效果也不够搞笑，剧情缺乏连贯性，设定又太草率和轻浮。 明明是国家情报院的题材，结果做事却像小学生一样幼稚

12. 可是我觉得剧还蛮不错的啊

13. 《卧底高中》看了一点就弃剧了，这剧只能成为徐康俊的写真影片

14. 他原本就不是很会挑剧本的演员

15. 一有罗曼史整个剧情就变得很无趣，不过因为他的颜值和演技，我还在看

16. 徐康俊有爆火的剧吗？

17. 这要剧组努力才行吧

18. 徐康俊本来就没有爆款剧啊，《卧底高中》已经算是很不错的作品了

19. 他原本就没有很火的作品，但这次他展现了巨大的魅力，演技很好，颜值更好

20. 要不是有徐康俊，这剧的收视率只会更低

21. 我真的超喜欢，你们都不知道这剧里的徐康俊有多帅

22. 连徐康俊主演也只有那么一点收视率，换做别人早就是烂剧了

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