【韩网热门】演员李伊为金赛纶发声，韩国演艺圈第一人！曾在《鬼怪》饰演孕妇儿童守护神「三神奶奶」

曾出演《鬼怪》《我的出走日记》等影视作品的演员李伊，昨日在自己的X（前Twitter）写道：「9岁的孩子什么都不懂，只是被父母逼著去，15岁的孩子却被视作什么都懂，甚至被当成花蛇吗？」韩网友认为，她是在为金赛纶遭受的不公待遇发声。



9살은 아무것도 모르고 부모 등쌀에 떠밀려온 아이이고 15살은 세상 다 알아서 꽃뱀 취급합니까 — 2L (@2L_ibnida) March 17, 2025

韩国网友评论：

1. 在所有人都选择沉默的娱乐圈里，她是唯一站出来发声的人...

2. 她真的很有勇气，这个环境真的让人感到厌恶

3. … 居然只有她一个人站出来说话，这让人感到绝望，也更加觉得她了不起

4. 说的太对了ᅲᅲᅲ

5. 李伊一直都在发声，真的是很帅气的人ᅲᅲ

6. 总觉得她的发言自带《鬼怪》里三神奶奶的语气ᅲᅲᅲ

7. 你们去看看身边的国中生，还是小孩啊，高中还是小孩呢，何况国中生

8. 对啊，15岁能懂什么？ 刚满20岁踏入社会都还被当成小孩，大家该深思一下，为什么未成年人会被称为「未成年」

9. 9岁，正是赛纶电影出道的年纪...

10. 9岁这个话题也许和她在弹劾集会的发言有关，当时大家都说她是被父母逼著去的、骂她的父母，等到她15岁时，大家又突然觉得她已经成熟了、该为自己的选择负责，甚至把她当做花蛇来攻击，真的非常双标



우리나라에서 제일 멋있는 9살 pic.twitter.com/GRoyn1jrjR — 알리미 (@netlyfi) March 16, 2025

11. 感谢你为赛纶发声

12. 这才是真正的大女人

出处：https://theqoo.net/hot/3652006208

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