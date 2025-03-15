【韩网热门】IU&李善均《我的大叔》企划意图！网友：难怪当年我不喜欢

韩剧《我的大叔》於2018年播出，由IU、李善均、朴浩山和宋清晨主演，从拥有相同沉重生活负担的40岁男人与20岁女人出发，延伸到他们的家人和朋友，讲述他们互相观察并治愈对方的故事。 最近韩网上有人公开了电视剧企划意图，引发了网友们的讨论。

原po表示：「（大部份）电视剧里的男主角个个都是能力者。 要么是医生、律师、企业家这类令人艳羡的职业，要么拥有过目不忘的记忆力或超凡的推理能力，再不然就是来自外星、不受现实世界束缚的存在。 总之都是非凡之人。 可是！我们身边真的有那样的能人吗？ 就算有，我们真的曾因那些能人而感动过吗？ 若想打动人心，或许该是另一种存在——不张扬却扎根於人性深处的存在。 （然而《我的大叔》这部剧里男主角）没有值得仰望的资历，也没有令人羡慕的能力，只是循规蹈矩地活著。但他内心却有著九岁少年的纯真，以及未被世俗浸染的敏锐，还有对人类本能的温暖与执著。 （《我的大叔》）展现著被我们遗忘的『人性魅力』，看著他，仿佛用清泉洗净了耳目，街头随处可见的平凡大叔们，曾经觉得他们寒酸又可怜，如今却觉得他们可爱得要命，看著看著就会笑中带泪，最终嚎啕大哭。」



韩国网友评论：

1. 可是大叔的职业是结构工程师，专业人士，这和企划意图根本不符啊，有什么好感动的，从他和年轻女生有牵扯开始就很肮脏了

2. 我对这剧有偏见，坚决不看

3. 从一开始的设定就很梦幻，男主是建筑构造师，能力者，根本不是普通大叔会有的职业，有钱有闲有学历有能力，老婆还是律师，这就是幻想中的大叔啊

4. 我没看剧，IU不是中心人物？ 李善均才是？

5. 讨厌这种企划意图，但看剧还一边说「和自己太像了」之类的来安慰自己，日常生活中这种大叔特别多，这才是最糟糕的

6. 从剧名开始就很让人讨厌

7. 这个编剧写的《我的出走日记》里男主的职业还是风月场所的从业者，人性非得从和年龄差很大的女生交往中才能体现出来吗？？

8. 我就当作梦幻剧看的，确实是在美化中年男人，这种大叔现实里根本没有，全是中年油腻男

9. 在能从网上找到如何诱骗精神不稳定的年轻女性结婚网的「韩男民国」里把大叔包装得这么美好，还敢说是什么纯粹的人道主义，所谓的作品艺术性，全都是一派胡言。

10. 要夸自己从来都没看过这部剧

11. 当时主要收视群是30、40代，10代20代不看都是有原因的

12. 不要骗自己说不是爱情，不如坦坦荡荡承认就是喜欢，为什么要写得那么别扭

13. 剧照也是IU一个年轻女生和3个大叔

14. 对我来说是一部非常好的作品，总之不是每一部作品都要所有人喜欢

15. 剧中的李善均确实是个正常人，但问题在於，塑造这样的角色本身就是对大叔的萌化。 明明大叔本人并不感兴趣，但年轻女孩自己主动喜欢上大叔的这种设定，就是一种意淫

16. 我和把这剧奉为人生电视剧的人永远合不来

17. 加了吻戏之后企划意图全都被毁了，救赎设定中为什么一定要把视角定在年轻女孩身上？ 这么爱写人性剧，怎么不去写同性恋

18. 这是我人生剧之一，看了很多遍

19. 九岁少年的纯真，要被这剧笑死了

20. 就算退一百步来说，大叔在人格上可能是个好人，但问题是，为什么不是通过同龄的男演员或同龄女性的视角来看待他，而是非要以「年轻女性」 为叙述者来灌输这种观念？ 这点让我反感，难道还不明白吗

21. 好了，你们就去宣传这是你们的人生剧吧，现实中那些油腻男也会欢迎你们的

22. 日本的师生恋题材为什么会被骂呢哈哈哈，因为那里大多数也是年轻女学生喜欢上老师。 「年轻女孩爱上年长男人」 这种设定本身就是大叔意淫典型套路中的典型啊，如果不是双向奔赴，那还能有多大区别吗？

原文：https://theqoo.net/square/3646271291

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