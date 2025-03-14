IU大女主心态！否认「明星病」：天生性格如此，没礼貌也是真的！从不畏惧流言蜚语

歌手兼演员IU与朴宝剑合作的《苦尽柑来遇见你》正在热播中，精彩的剧情和演员们超强感染力的演技令观众全然入戏，直呼「每集都在大哭」。 最近正处於剧宣传期的IU就做客了YouTube频道TEO的《Salon Drip2》。

节目中IU自称是「宅女」，「我喜欢待在家里。 化妆与不化妆的时候，模式会切换，能立刻进入『开』或『关』的状态。 本名李知恩和艺名IU的不同也有一定影响。」



接著IU说道：「作为李知恩，我天生具备的一些优点之一就是能够客观地看待自己。」IU坦言：「别人可以批评我，但如果有人说『IU得了明星病』，那就是谎言。 因为我从来不认为自己很了不起，所以这个说法根本不成立。」她进一步补充道：「有人可能会在某个地方说我没礼貌，那这可能是真的。 但这并不是因为『明星病』，而是我天生性格就这样。」



IU坦言她不会因为针对自己的各种言论而受到太大影响，坦然地说道：「这也是一种运气，有些评论甚至说我不是韩国人。有人说我长得丑、唱歌不好、演技差，这些对我来说都不是恶评，我不会在意。但如果有人捏造事实，说我做了没做过的事，那就需要受到制裁。」

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