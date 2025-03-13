金秀贤与金赛纶交往争议持续延烧！观众要求金秀贤从《Good Day》下车，今日他不参加节目录制！

12日，据韩媒每日经济报导，金秀贤两天前以地方拍摄日程爲由通知今日（13日）不参与MBC综艺《Good Day》的拍摄。

《Good Day》是以 GD（G-Dragon，权志龙）爲主轴，与多个领域的人物一起完成今年歌曲的音乐项目的综艺。1988年出生的同龄人金秀贤、丁海寅、任时完、李洙赫、黄光熙聚在一起，获得很好的反响。



YouTube频道「横竖研究所」10日转达金赛纶遗属的立场，主张金赛纶从未成年时期开始就与金秀贤交往约6年。另外，还主张金赛纶酒后驾驶事故当时经纪公司的应对不当，经纪公司与 YouTuber 李镇浩有交情等。对此，金秀贤的经纪公司 Gold Medalist 反驳称：「这分明是虚假事实，将采取最强硬的法律措施。」

之后11日和12日，「横竖研究所」反驳 Gold Medalist 的立场，并追加公开金秀贤亲吻金赛纶脸颊的照片、金秀贤当兵时期写给金赛纶的亲笔信和明信片等等。争议持续爆发后，《Good Day》观众留言板上接连出现要求金秀贤下车，在这种情况下，金秀贤不参加录制事实上被认爲是退出，如果确定退出，已经完成录音的音源和现有的录制部分也需要大幅编辑。关於退出传闻，MBC相关人士则回应：「制作组正在确认中。」



另外，Gold Medalist 今日（13）日表示：「爲了纠正事实关系，应对毫无根据的谣言，将以明确的根据为基础，下周将发表立场。」

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