【专访】徐康俊退伍后收到100多部剧本，选择《卧底高中》的原因曝光！秦基周为了饰演老师做了很多准备

Viu Original原创动作韩剧《卧底高中》在上月21日开播，开播后也受到许多观众的喜爱。

《卧底高中》讲述国家情报院王牌特工郑海成（徐康俊 饰）在一次行动中意外破坏国家文物，为了将功补过，年过三十的他被安排伪装成高中生潜入炳文高中，以追查高宗皇帝消失的十吨金块下落...



KSD韩星网专访两位主演徐康俊和秦基周，一起来看看两位演员为角色所做的准备，以及拍摄过程中的趣味点滴吧！

这次是退伍后的第一部电视剧，粉丝们也是相当期待，有没有特别想对大家说的话？

徐康俊：「这是我退伍后睽违已久的第一部作品，我发现自己比起紧张，更是感到兴奋，这说明我有多么期待再次与观众和粉丝们见面。《卧底高中》是一部轻松有趣的剧，不需要过度思考就能享受其中。同时，它也带来了许多感人的时刻与共鸣，整个演员与制作团队都倾注最大的努力来呈现这部作品，希望大家多多期待！」

31岁的年纪重新穿上校服，回归校园，是怎样一种心情？会不会担心有观众觉得你不合适？

徐康俊：「时隔多年再次穿上校服，刚开始的确有些尴尬。我甚至怀疑自己这个年纪还能不能驾驭得了，不过很快就习惯，还勾起许多童年的回忆。就像那些童年时光一样，我觉得这部作品也将成为我珍贵的回忆。」



之前有新闻报导退伍后收到100多部剧本，为什么会选择这部作品？是哪里吸引你呢？

徐康俊：「这部剧融合喜剧、动作、剧情与犯罪等多种元素，这点让我特别感兴趣。由於这是我退伍后的第一部作品，我不希望它过於沉重。我喜欢这部剧在轻松幽默的氛围之下，还蕴含著深刻的讯息，这也是我认为最适合作为回归之作的原因。」



这一次饰演私立高中的班主任「秀雅」，因为人物设定是热爱学生的老师，拍摄中有没有遇到有趣或特别印象深刻的事情？

秦基周：「站在教室前方的每一刻都深深烙印在我的记忆中。当我作为2-1班的班导师时，学生们用闪闪发亮的眼神看著我，那些时刻真的很特别，这些学生让我真切地感受到自己像一位老师。」

对於老师这一角色的刻画提前都做了哪些功课？（ex：教课的姿势、黑板书写等）

秦基周：「我特别注意了自己的语调，我觉得老师们一定有独特的说话方式，於是我观看许多真正教师拍摄的影片，仔细聆听并研究他们在影片中的讲解方式。」



不少人看到剧照觉得和徐康俊很有CP感，两人第一次对戏会紧张吗？什麽时候才开始亲近起来的？

秦基周：「我们透过充分的排练来进行拍摄，在排练过程中，我们自然地分享对剧本和每个场景的想法，这使得合作变得顺畅。我们是很好的搭档，彼此相辅相成。有时候，即使没有特意安排，一切都能完美契合，我相信这是因为我们对彼此都怀有尊重与体谅。」



希望通过这部剧向观众传递什么样的讯息？对你个人有甚么样的启发或影响吗？

秦基周：「就个人而言，我希望能够追随秀雅的价值观，特别是她对学校和教师角色的看法。」



《卧底高中》逢星期五、六 21:50 在「黄Viu」上架，可免费追看剧集的最新中字。

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