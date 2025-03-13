金秀賢方面：為避免過度報導，下週將統一發表立場應對橫豎研究所

演員金秀賢與未成年的金賽綸交往疑雲，已有多張舊照被公開，而今所屬公司也預告下週將發表官方聲明立場。

13日上午金秀賢所屬公司Goldmedalist表示，對於近來橫豎研究所所播出與金秀賢相關的內容，需要校正事實關係，應對毫無根據的謠言，將以明確的根據為基礎，下週將發表立場。並表示長時間讓大家感到疲勞，相當抱歉。圍繞在演員金秀賢以及其所屬公司的爭論觸發點，就是在10日透過Youtuber橫豎研究所所上傳的影片，指出已故演員金賽綸遺屬舉報金秀賢與當時未成年的金賽綸交往的事實，以及前經紀公司的威脅行為。



橫豎研究所指出，2000年出生的金賽綸在2015年到2021年期間與金秀賢交往，陸續公開了金賽綸所寫的簡訊以及兩人的親密合照，金秀賢服役時期所傳來的新兵照等等，不過在這些指證歷歷當中，金秀賢所屬公司反駁這些並非事實。



單憑一個「與未成年交往」的疑惑就已經受到韓國社會的輿論指責，金秀賢擁有眾多粉絲，也因此是許多廣告商的寵兒，這些代言品牌似乎也開始陷入困境，譬如量販品牌Home Plus迎來28週年，上個月才任命金秀賢為廣告代言人，處境顯得有點尷尬。而在本月合約期滿的連鎖麵包店Tous Les Jours也正在討論不再延長代言時間。預計還有更多的企業影響正在發酵中。



電視節目也進入緊急狀態，金秀賢參與MBC正在播出中的綜藝節目《Good Day》表現活躍，節目中更組成了同為1988年出生的88Line，節目中集合了演員與歌手眾多藝人，要編輯畫面也不是太容易，不過金秀賢已宣布不參與13日的拍攝，不過目前Disney+的新戲劇作品《山寨人生》仍照常拍攝第二季，也備受爭議。

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