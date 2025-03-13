金秀賢與金賽綸交往爭議持續延燒！觀眾要求金秀賢從《Good Day》下車，今日他不參加節目錄製！

12日，據韓媒每日經濟報導，金秀賢兩天前以地方拍攝日程爲由通知今日（13日）不參與MBC綜藝《Good Day》的拍攝。

《Good Day》是以 GD（G-Dragon，權志龍）爲主軸，與多個領域的人物一起完成今年歌曲的音樂項目的綜藝。1988年出生的同齡人金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙聚在一起，獲得很好的反響。



YouTube頻道「橫豎研究所」10日轉達金賽綸遺屬的立場，主張金賽綸從未成年時期開始就與金秀賢交往約6年。另外，還主張金賽綸酒後駕駛事故當時經紀公司的應對不當，經紀公司與 YouTuber 李鎮浩有交情等。對此，金秀賢的經紀公司 Gold Medalist 反駁稱：「這分明是虛假事實，將採取最強硬的法律措施。」

之後11日和12日，「橫豎研究所」反駁 Gold Medalist 的立場，並追加公開金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片、金秀賢當兵時期寫給金賽綸的親筆信和明信片等等。爭議持續爆發後，《Good Day》觀眾留言板上接連出現要求金秀賢下車，在這種情況下，金秀賢不參加錄製事實上被認爲是退出，如果確定退出，已經完成錄音的音源和現有的錄製部分也需要大幅編輯。關於退出傳聞，MBC相關人士則回應：「製作組正在確認中。」



另外，Gold Medalist 今日（13）日表示：「爲了糾正事實關係，應對毫無根據的謠言，將以明確的根據為基礎，下週將發表立場。」

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