金秀贤方面：为避免过度报导，下周将统一发表立场应对横竖研究所

演员金秀贤与未成年的金赛纶交往疑云，已有多张旧照被公开，而今所属公司也预告下周将发表官方声明立场。

13日上午金秀贤所属公司Goldmedalist表示，对於近来横竖研究所所播出与金秀贤相关的内容，需要校正事实关系，应对毫无根据的谣言，将以明确的根据为基础，下周将发表立场。并表示长时间让大家感到疲劳，相当抱歉。围绕在演员金秀贤以及其所属公司的争论触发点，就是在10日透过Youtuber横竖研究所所上传的影片，指出已故演员金赛纶遗属举报金秀贤与当时未成年的金赛纶交往的事实，以及前经纪公司的威胁行为。



横竖研究所指出，2000年出生的金赛纶在2015年到2021年期间与金秀贤交往，陆续公开了金赛纶所写的简讯以及两人的亲密合照，金秀贤服役时期所传来的新兵照等等，不过在这些指证历历当中，金秀贤所属公司反驳这些并非事实。



单凭一个「与未成年交往」的疑惑就已经受到韩国社会的舆论指责，金秀贤拥有众多粉丝，也因此是许多广告商的宠儿，这些代言品牌似乎也开始陷入困境，譬如量贩品牌Home Plus迎来28周年，上个月才任命金秀贤为广告代言人，处境显得有点尴尬。而在本月合约期满的连锁面包店Tous Les Jours也正在讨论不再延长代言时间。预计还有更多的企业影响正在发酵中。



电视节目也进入紧急状态，金秀贤参与MBC正在播出中的综艺节目《Good Day》表现活跃，节目中更组成了同为1988年出生的88Line，节目中集合了演员与歌手众多艺人，要编辑画面也不是太容易，不过金秀贤已宣布不参与13日的拍摄，不过目前Disney+的新戏剧作品《山寨人生》仍照常拍摄第二季，也备受争议。

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