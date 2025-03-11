以《来自地狱的法官》再创佳绩，朴信惠有望接演「复古办公室喜剧」《Miss Undercover Boss》

以《来自地狱的法官》再创生涯佳绩，不仅继续写下无线台戏剧收视率破10%成绩，还拿下演技大赏导演选择奖、仅次大赏殊荣的朴信惠，近日有消息有望接演新作《Miss Undercover Boss》。

据‎《IZE》报导，朴信惠将演出新剧《Miss Undercover Boss》，该剧背景设定韩国在亚洲金融风暴因IMF（国际货币基金组织）面临破产危机的90年代末，只知道工作的35岁精英证券监督员「洪金宝」，在捕捉可疑的资金流向后，利用天生的「童颜外貌」在证券公司伪装成20岁高中毕业女员工，是部「复古办公室喜剧」。导演为《社内相亲》、《酒醉罗曼史》朴缮虎，编剧是《出师表》文贤京。

朴信惠演出女主角证券监督官「洪金宝」，一夕间化身证券公司办理各种杂事的高中毕业女员工，将用喜剧呈现角色历经的冲突与带来的骚动，还将展现将金融犯罪一网打尽的过程，带来痛快的宣泄感，预计在明年2026年上半年於tvN播出。



若朴信惠接演，新角色将是「有魅力的职场女性」和「单纯的社会新手」双面人物，能否再次刷新人生角色值得期待。

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