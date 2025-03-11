以《來自地獄的法官》再創佳績，朴信惠有望接演「復古辦公室喜劇」《Miss Undercover Boss》

以《來自地獄的法官》再創生涯佳績，不僅繼續寫下無線台戲劇收視率破10%成績，還拿下演技大賞導演選擇獎、僅次大賞殊榮的朴信惠，近日有消息有望接演新作《Miss Undercover Boss》。

據‎《IZE》報導，朴信惠將演出新劇《Miss Undercover Boss》，該劇背景設定韓國在亞洲金融風暴因IMF（國際貨幣基金組織）面臨破產危機的90年代末，只知道工作的35歲精英證券監督員「洪金寶」，在捕捉可疑的資金流向後，利用天生的「童顏外貌」在證券公司偽裝成20歲高中畢業女員工，是部「復古辦公室喜劇」。導演為《社內相親》、《酒醉羅曼史》朴繕虎，編劇是《出師表》文賢京。

朴信惠演出女主角證券監督官「洪金寶」，一夕間化身證券公司辦理各種雜事的高中畢業女員工，將用喜劇呈現角色歷經的衝突與帶來的騷動，還將展現將金融犯罪一網打盡的過程，帶來痛快的宣洩感，預計在明年2026年上半年於tvN播出。



若朴信惠接演，新角色將是「有魅力的職場女性」和「單純的社會新手」雙面人物，能否再次刷新人生角色值得期待。

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