丁海寅爆名言：「你吃下什么食物，就会长成什么样！」郑容和惊：「昨天吃了大份汉堡…」

郑容和近日开通个人网综《郑容和的LP Room》，第一期嘉宾请来演员丁海寅，以音乐为契机一同畅聊人生。 两人一个是冷静理性的T型、一个是感情充沛的F型，丁海寅好几次平淡发言都让郑容和大吃一惊XD

丁海寅对未来葬礼的选曲是威兹・哈利法与CP查理合作的《当我们再相见（See You Again）》。 郑容和透露，事前会议时节目PD对丁海寅抛出沉重提问：「什么样的死亡算是喜丧？」丁海寅非常T地回答：「自然死亡。」XD



丁海寅希望成为这样的爷爷：满头白发，给孙子很多零花钱，还要给孙子看年轻时拍的作品XD郑容和顺势询问他的管理秘诀，丁海寅表示最重要的就是抗老，还给出两大原则：健康的饮食习惯，健康的睡眠品质。

丁海寅说：「你吃什么就会长成什么样，如果吃汉堡就会变成汉堡，吃炸薯片就会变得和炸薯片一样。」郑容和被他T味十足的发言震惊到，回忆起前一天刚吃过大份烤肉汉堡和炸薯片。 丁海寅连忙补充道，汉堡本身是健康食品，他本人也试过一口气吃掉四个汉堡，只要不加上可乐喝炸薯片即可。



聊到睡眠，丁海寅再次语出惊人，非常认真地说：「我们每天都在慢慢死去。」这次不仅郑容和直呼很受伤，连摄影棚里的工作人员也感到心有余悸XD



韩网友看到丁海寅的发言后，纷纷开始自我反省：「您好，我是炸鸡」「我是麻辣烫」「我是泡菜炒饭、泡菜汤」「我是面包」XD

虽然是第一期，郑容和的主持风格已经十分流畅自然，两位朋友的相处也很有趣！相关对话从20分37秒开始，记得打开中文字幕哦：



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