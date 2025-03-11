韓國國寶級影后金惠子自傳《感謝人生》——以演技詮釋生命的真摯告白

三十歲的尾聲，我曾與惠子女士一起踏上漫長的山野之旅。 這多虧了電影《非常母親》的拍攝地遍布全國，這也意味著，不管是我、攝影導演或製作人，所有人都迫切地想為這部作品找到美麗的取景地。 然而，最終看到完成的電影時，所有人瞬間領悟到一個事實──這部電影最動人的風景，正是惠子女士的臉。那年的秋與冬，我透過鏡頭親眼見證了，她的雙眼是如何吞噬寬銀幕電影的巨型畫布，那景象教人驚嘆不已。 ――奉俊昊（電影導演）

老師雖是演戲與人生的前輩，但亦是與我分享花兒、天空、風景及狗兒照片的益友。 每每見到日常細微卻惹人憐愛的事物就會先想起老師，原因就在於老師是懷著比任何人更真摯的感謝看待那份美麗的人。老師在談話結束時總不忘加上一句：「我非常感謝！」在就連一件小事也不馬虎的心態之中，彷彿蘊含著老師看待世界的視角。 那份心意明亮無瑕，令我時常不自覺地淚水盈眶。 多虧於此，我經常透過老師的存在，體會到世界更加溫暖的眾多瞬間。

――韓志旼（演員）



《感謝人生》是韓國元老級演員金惠子凝聚畢生智慧的自傳，書中以細膩筆觸回顧了她橫跨六十餘年的演藝生涯。 從早年因《愛情是什麼》成為「國民母親」，到《非常母親》中震撼人心的母親形象，再到《耀眼》中以老年角色挑戰時間與記憶的複雜性，金惠子用無數經典角色串聯起韓國影視史的變遷。 書中不僅記錄了她在鏡頭前的輝煌瞬間，更坦誠揭露了盛名背後的孤獨、對表演的執著追求，以及如何在人生低谷中保持感恩與熱忱。

對影迷與行業從業者來說，可以透過韓國影視黃金年代的幕後故事，滿足對行業生態的好奇; 對普通讀者來說，書中對衰老、孤獨、職業倦怠的探討，適合在快節奏社會中尋求心靈共鳴的現代人; 對銀髮群體來說，金惠子以高齡持續創造價值的經歷，成為激勵老年讀者「重新定義人生階段」的精神榜樣。

《感謝人生》不僅是一部演員的自傳，更是一曲獻給生命的讚歌。 金惠子以謙卑而堅韌的姿態，詮釋了何為「用表演對抗時間，以感恩消解虛無」，正如她在扉頁所寫：「謝幕並非終點，而是對下一幕的期許。」



作者 金惠子

韓國代表性女演員。出生於首爾，畢業於京畿道女子國中和高中，並在梨花女子大學主修藝術。一九六二年透過KBS第一輪公開人才招募，步入演員之路。她因出演《猶大！在雞鳴之前》、《南薩哈林斯克的天與地》、《費加羅的結婚》而被譽為「劇院灰姑娘」，並受到一九六九年開播的 MBC 的青睞，開始在電視劇中扮演許多角​​色。

《鄉村日記》、《沙堡》、《冬霧》、《愛是什麼》、《媽媽生氣了》、《住在清潭洞》、《親愛的朋友們》、《你眼中的光》等一百多部電視劇、並在《我們的藍調時光》、《晚秋》等作品中擔任主角。

從第二屆百想藝術大賞戲劇部門最佳新人獎開始，接連獲得MBC演技大賞、KBS演技大賞、馬尼拉國際電影節、釜日電影獎、洛杉磯評論家協會獎等獎項，並四次榮獲百想藝術大賞電視劇部門大獎，四次獲得最佳女演員獎。



譯者 簡郁璇

替作者說故事的人，希望能一直過著與書作伴的日子。譯有文學小說《鳥的禮物》、《災難觀光團》、《歡迎光臨休南洞書店》、《阿拉斯加韓醫院》、《地球盡頭的溫室》，以及繪本《我》、《心泉》、《不用擔心我》等

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