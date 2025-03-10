NTX和YG名制作人合作以〈OVER N OVER〉欢快回归！Rawhyun改变思路向外收歌

以男团竞演节目《Peak Time》开启知名度的NTX，今（10）日携第二张正规专辑《OVER TRACK》回归，上午举行了Showcase。

NTX新专《OVER TRACK》是自去年7月发行的迷你专辑《Hold X》后，时隔8个月回归，也是自2023年11月发行的《ODD HOUR》再次推出正规专辑。此次《OVER TRACK》收录了主打歌〈OVER N OVER〉在内11首歌，仍旧维持NTX「高量产」传统，不同的是，NTX此次摒弃2022年发行《LATECOMER》以来「全创作」传统，不再由兼任制作人的成员Rawhyun制作每首歌曲。



Rawhyun Showcase上表示自己身为团队制作人，本来对从外部收歌感到反感，但在准备这张专辑的过程收到了YG制作人的歌曲，成员们一起听了后便觉得能加入其中，「比起我们的特色，我们一面尝试新的东西，一面思考能接近大众的是什么」，他也表示一直以来都想展现帅气表演，但这次为了更接近大众，带来较易亲近与聆听的歌曲。



除了主打歌〈OVER N OVER〉，Rawhyun还有两首创作曲〈Labona Kick〉（라보나킥）及〈想得简单〉（쉽게 생각해）收录专辑内，而成员畅薰及承元和Rawhyun一同参与了〈SCOOT〉（스쿠트）创作，三人一同写词，Rawhyun和P.K完成作曲。



名制作人P.K隶属YG娱乐，是音乐创作团体FUTURE BOUNCE一员，FUTURE BOUNCE全员与ONE.KI（李基远）等都加入此专辑制作。P.K个人替SE7EN、EPIK HIGH、BIGBANG、WINNER等制作过多首歌曲，BIGBANG〈IF YOU〉即他制作；而FUTURE BOUNCE除了替BIGBANG各成员Solo制作外，还有iKon、BLACKPINK、WINNER等等，BLACKPINK名曲〈WHISTLE〉就出自他们。



回到NTX主打歌〈OVER N OVER〉，歌词讲述青春们想摆脱郁闷和日复一日的生活尽情玩耍、一同享受越轨，MV难得插入了许多「破格」CG和各种音效增加趣味性。成员们也再一次表示想带来较贴近大众的歌曲，允赫表示主打歌是较兴奋、派对风格的歌曲，MV风格也是第一次尝试，MV里加上华丽的CG及成员们的演技、动作戏，看点相当多、很新鲜。畅薰也说这是第一次尝试的种类，透露CG做得很精彩，他双手合十似是希望大家能多加支持。



〈OVER N OVER〉MV已在午时公开，确实不同於过往硬派、Power的风格，轻快活泼，CG也如成员说的相当有趣值得玩味。底下网友留言「这个季节正适合，充满能量欢快地像派对一样的歌曲，这次活动也撕裂舞台吧」、「好！成为你们的粉丝了！NTX Fighting！」、「听了很开心，是让人想一起跳舞的歌！」、「好好听」……等等。



*更多Showcase现场可见

〈‎【影片】NTX新专《OVER TRACK》Showcase献上欢快主打歌〈OVER N OVER〉舞台〉‎

〈【影片+图辑】NTX携新专《OVER TRACK》回归，Showcase Phototime还是那么有活力〉‎

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