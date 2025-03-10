54岁李瑞镇公开不婚言论：比起家庭带来的幸福更享受其他形式的幸福，交通事故可能比爱情先来

1971年出生，今年54岁的李瑞镇家境优渥，自己本身也是韩娱圈的一线，出道多年也未曾有过花边新闻爆出，被视作「黄金单身汉」，最近他却透露了自己对於婚姻的想法，直言是「不婚主义」。

李瑞镇和金光圭最近作客了YouTube综艺《藉口GO》，畅谈了各种话题。 刘在锡问李瑞镇：「哥现在的生活幸福吗？」李瑞镇回答目前的生活状态是「怀著非常感恩的心情活著」，表示比起家庭带来的幸福，自己更享受其他形式的幸福，透露「我认为人不可能拥有所有东西」 ，这番话似乎暗示著他已经放弃结婚的想法，他还补充说目前享受著出国旅行和自由自在的生活，但也坦言无法体验到来自家庭的幸福。



当刘在锡问：「你并不是完全否定结婚的可能性吧？」时，李瑞镇坚定地回答：「现在完全没有结婚的想法。 」」听了之后池锡辰说道：「有些人本来没打算结婚，后来突然就结婚了。」 李瑞镇对此回应：「如果突然有了（结婚的念头）那另当别论，但现在真的没有这样的想法。」 由此表明了自己坚定的非婚主义态度。



随后，池锡辰说：「爱情就像车祸一样，会突然降临。」 李瑞镇幽默地回应：「车祸可能会发生，但爱情不会降临，至少在我现在的情况下。 感觉车祸会先发生。」用风趣的方式表达了自己当下的生活状态。

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