《新乌托邦》丧尸新世界！令人不敢喘息的连续攻击，Jisoo与朴正民各带领两条路线对抗～

Coupang Play系列的小型新喜剧作品《新乌托邦》找来了女团BlackPink的Jisoo以及影帝等级的实力派演员朴正民共组CP，虽然对於Jisoo演技方面有些许批评的声浪，但剧情的笑点不断，以及令人紧张的丧尸群体攻击，播出后观众好评渐增。

＃无法预测的状况持续发生！朴正民与Jisoo两人无法停止的奔跑

《新乌托邦》中不断上演令人无法预测的剧情状况，让服役中的朴正民「载允」以及女友Jisoo「英珠」虽然仍幸存但却分隔两地，载允在塔内的各楼层面对以不同方式攻击的丧尸，英珠则是在街道上开车奔驰著。朴正民也提到剧情中的逆境反而为载允及英珠带来成长，剧情中原本即将面临分手的这对情侣，因为面对这样的事件而更加珍惜对方，相信观众们也会为他们的恋情与安全应援。最后两人能否安全逃离现况？



＃保有经典丧尸片的惊人场面＋忠於娱乐本质的呈现

《新乌托邦》中有群体丧尸几乎将玻璃门挤压破碎的场面，不禁令人想起丧尸片的始祖《尸速列车》，以及剧中也时常出现身体不完整的丧尸，包含眼球掉出、仅剩上半身还迅速移动等等，画面相当冲击。剧情中虽然在躲避丧尸的追赶，也不时出现搞笑的对话，或是壮烈牺牲的场面，仍会让观众们看起来会心一笑。



＃充满讽刺意味的新趣味诞生

《新乌托邦》属於发生在现实状况的假想剧情，拥有独特趣味，特殊造型的K丧尸也相当吸睛，载允及英珠穿梭在大家都非常熟悉的首尔街头，更增加观众们的投入感。有时剧情充满紧张感，但却透过演员们你一言我一语的斗嘴反而成为喜感，血迹斑斑的紧张状态下，好不容易接通了电话的载允及英珠，更令人感动。结合以上三大看点，让《新乌托邦》获得不少正面评价。



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