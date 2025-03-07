Super Junior团综《Super TV》新一季太可怕！说出口的幻想成真？是9人完整体！

对於Super Junior粉丝E.L.F.而言，今（7）日首个也是最好的消息，绝对是团体综艺又要来了，是《Super TV》新一季！

SM娱乐今早发布消息，Super Junior将在本月21日推出实境综艺节目《睁眼一看Super TV》，共10集，是《Super TV》自2018年一次推出两季之后，实隔7年推出新一季。《Super TV》即Super Junior除了《SJ Returns》之外的招牌团综，前两季副标题「偶像疯人秀」，则是「睁眼一看」。

▼2018第一季



▼2018第二季



▼2025新一季《睁眼一看Super TV》



前两季「偶像疯人秀」是Super Junior成员们模仿各种知名韩综，还有和新一代女偶像的对决，新一季「睁眼一看」是什么呢？根据官方介绍，《睁眼一看Super TV》是为Super Junior企划的one & only hardcore（硬核）综艺节目，主题是「20岁」成年的Super Junior在遵守诺言的宏大抱负下，成员们要团结起来一起逃离每次睁开眼睛就会改变的「言出必行世界」。

从Kuso模仿知名恋综《我是Solo》开始，还有成为游戏地狱的汗蒸幕、某成员的乔迁宴、自助旅行……等等，言出必行的活力内容，加上长年累积而成的Super Junior独特化学反应，将成为节目的焦点。Super Junior今年逢出道20周年，首先带来的就是招牌团综，据公开的海报，海报上9人都有，是完整体！更令E.L.F.兴奋且期待！

《睁眼一看Super TV》宣布的同时亦敲定好海内外播出平台，韩国本月21日起每周五中午OTT TVING上架，电视台Mnet则在晚间7点播出，海外由KOCOWA+（美洲、欧洲、大洋洲）、True Visions Now（泰国）、friDay影音（台湾）、Channel Kon Prime Video India（印度）等OTT平台同步公开。据friDay影音贴文，节目台湾播出命名为《Woke Up to Super TV》。

《睁眼一看Super TV》首支预告更在稍早释出，节目竟然收集了Super Junior成员们说过的「想一起做的未实现企划」，包括厉旭说要像神话前辈一样拍裸体写真，银赫说要去断食院还说过想一起去「没有希澈哥的希澈哥家」，真的是一言既出驷马难追XDDD～！（部分回顾：〈Super Junior想一起做内视镜吐真言、拍神话同尺度写真！搞笑谈话最后又是感人收场ㅠㅠ‎〉）



预告可见他们去了汗蒸幕，疑似是实现银赫说要去断食院的想法，还一起穿上校园制服拍照跳舞，9人为了逃离各种空间展开血腥(?)又甜蜜(?)的激烈战争！



记住节目就在本月21日播出，光看见9人完整体就让韩国海内外E.L.F.们感动不已呢！SM娱乐官方还预告Super Junior为了纪念出道20周年，团综之后还有展览、专辑、快闪店、演唱会巡演等计画！



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