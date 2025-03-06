GD终於推出官方应援手灯！「自带花盆小雏菊」设计超可爱，彩光钥匙圈非粉都想买

GD（G-Dragon，权志龙）作为BIGBANG队长出道19年，一直以来只有推出团体的官方应援手灯「皇冠灯」，今天终於公开了GD个人应援手灯，小雏菊和花盆充电座的设计真的太有sense！

今日下午，GD官方粉丝社群首次公开应援手灯的设计图及发售说明，手灯本体应用了GD个人品牌PEACEMINUSONE「少一片花瓣小雏菊」的形象，包装盒则采用草地图案。 好期待亮起来的模样：





有趣的是这只手灯似乎采用充电方式，同时亮相的还有一个花盆造型的充电座，合体时真的超级可爱，又潮又有童趣！





此外还推出迷你钥匙圈，根据使用示意图来看同样有灯光功能，亮起来时五彩缤纷，令人快乐的颜色真的很有GD风格：





售价方面，应援手灯本体58,000韩元，花盆充电座25,000韩元，迷你手灯钥匙圈27,000韩元。 线上贩售於3月12日中午开始在WITHMUU LIVE进行，线下贩售则更早一步，3月9日至19日在首尔现代百货（The Hyundai Seoul）举办的G-DRAGON媒体展览《Übermensch》中就可以现场购买，该展览仅限事先申请者免费入场（17日休）。



韩网友称赞GD的应援手灯设计十分漂亮可爱，心动不已：「至今为止见过最漂亮的应援手灯」「花盆设计太有sense」「可以当台灯用」「不愧是GD」「非粉也好想买」「夏天会不会推出花瓣小电扇呢」「好想带著这只手灯去看GD演唱会，但没有门票啊啊啊」。

此外，GD时隔8年於上月25日发行新专辑《Übermensch》，同时宣布举办世界巡回演唱会，首尔场将於本月29日和30日在高阳体育馆举行。



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