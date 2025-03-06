【三月片单】《魔女》卢正义身陷诅咒拒异性靠近，《协商的技术》李帝勋银发回归！

踏入三月，「黄Viu」继续为广大观众送上最多元化的韩剧，除了由朴珍荣和卢正义主演的Viu Original奇幻韩剧《魔女》、徐康俊和秦基周领军的Viu Original原创韩剧《卧底高中》先后引领风骚，由视帝李帝勋独挑大梁的全新话题韩剧《协商的技术》也将於3月8日登陆「黄Viu」！

《协商的技术》

《协商的技术》讲述被誉为传奇谈判专家的尹洙诺（李帝勋 饰）为拯救陷入危机的山人集团而展开了一场高风险的谈判，剧情将围绕他及其精英团队的活跃故事。作为韩剧收视保证，李帝勋透露被故事吸引而接下剧本：「收购和合并这种题材在韩剧里并不常见，因此对我来说是非常特别且有趣的体验！为了让尹洙诺这个角色与以往有所不同，所以尝试了银发造型，这种让人难以捉摸、隐藏著秘密的神秘感，或许会勾起观众的好奇心。」



《魔女》

改编自姜草人气作品，Viu Original原创奇幻韩剧《魔女》讲述朴美贞（卢正义 饰）自小被称为「魔女」，喜欢她的男人不是受伤就是死亡，导致她被同学疏远，甚至被村民驱赶，高中时期便只身移居首尔过著与世隔绝的生活；她的同级同学李东镇（朴珍荣 饰）爱在心里口难开，最终错过了与女方认识的机会。为了证明美贞并非魔女，东镇考入统计学系，企图用数字证明围绕美贞的不幸只是偶然，可是他却在一次又一次中失败。十年过去，东镇成为了业界最强的数据分析师，某天他在地铁意外重逢美贞，却发现对方依旧过得非常孤独，不但没有朋友、更只敢在深夜出门，为此他决定回到起点找出线索，试图打破对方的恶运！



《魔女》虽然是珍荣退伍后首部电视剧，不过他日前自爆该剧原来早於两年前完成拍摄：「这是两年前就拍完的项目，也是退伍后第一部电视剧，所以有点紧张；但是退伍后就有电视剧可以播，我感到非常高兴！」谈到《魔女》是他和卢正义继《Dream High 2》后暌违13年再度合作，他笑言感觉就似老友敍旧：「时间过得很快，能够与老朋友再次合作，我们真有缘分！不过我觉得不公平的是，我的心智跟当年一样，但是我的身体好像已经老了。」卢正义也表示：「时隔多年再次见面，我感到相当兴奋，情况就似初次见面一样，我们玩得很开心！」相差七岁的二人在剧中饰演高中同学，看起来却毫无违和感，让人更期待他们的化学反应。



《卧底高中》

Viu Original原创动作韩剧《卧底高中》讲述国家情报院特工郑海成（徐康俊 饰）在一次行动后被降职，后来还被指派执行秘密任务——追查高宗皇帝消失的十吨金块下落！为了隐藏身份，他伪装成高中生潜入炳文高中，并在打听下怀疑学校旧馆就是收藏金块的所在地，却差点被热血代课老师吴秀雅（秦基周 饰）发现；然而富有正义感的他看不惯同学李东民遭到校园欺凌，更与国会议员的儿子、校霸朴泰秀发生肢体冲突，让秀雅开始反思身自己为老师的缺失，两人也由此结下不解之缘。



《卧底高中》郑海成一角是个正义可靠的特工，现实中的徐康俊也让秦基周赞不绝口：「他在片场完美地扮演了领导者的角色，看到他独自处理很多事情却从不分心，也没有半点疲态，让我无条件产生信任。」剧中徐康俊和秦基周不时斗嘴，令观众看得开怀大笑，对此徐康俊也笑言两人默契十足：「基周真的很可爱，她会随著对方的表现而改变自己的演技，她真是一个好演员，这次和她合作让我得到很多启发。」提到第一集便大方半裸晒肌，徐康俊则表示无有怕：「我并不介意裸露镜头，因为我在军队里有很多时间，唯一能做的就是锻炼身体，所以我把自己照顾得很好，可以随时拍摄这些场景。」





以上三个话题韩剧於「黄Viu」陆续上架，香港观众亦可一并收看，免费紧贴最新韩流。

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