被封「台湾初恋」，王大陆又涉教唆伤害！韩网：赔我《我的少女时代》、胜利的朋友

台湾多部「初恋系」纯爱电影在韩国都相当有人气，包括2015年上映《我的少女时代》，男主角王大陆也随之拥有人气，被封为「台湾初恋」，但王大陆近日却陆续涉及逃兵役甚至教唆杀人，让韩网对他完全破灭。

▼王大陆在《我的少女时代》上映隔年还曾到韩国活动和影迷相见欢



王大陆昨（5）日下午被爆涉及教唆杀人，原来是先前涉及逃兵役时，检调人员意外从他手机发现他唆使友人游男伤人，理由疑似是用Uber叫车叫到一台特斯拉，但因不会开车门拍打了车窗，导致双方起口角，王大陆不仅在当下对司机比中指，事后更唆使友人对司机施爆。王大陆和游男昨日便被检方以杀人未遂罪送办，后来才改伤害罪。



韩国先是在X（Twitter）传开，有名网友写了几行字「还以为台湾王大陆是因逃兵役接受调查呢，结果因为杀人未遂先被立案;;;;打到对方要死掉的地步;;;;真是;;;疯了吧;;」，贴文已累计5000多次转发，该网友还会留言更新案件进度，转发的网友一部分觉得不意外，表示「请远离胜利的朋友」、「本来就有不好的传闻，不惊讶」，另一部分则很讶异，喊「赔我《我的少女时代》C8」、「我的第一个台湾男人」。



대만 왕대륙이 병역기피 관련으로 수사 받는줄 알고 있었는데 그것보다 먼저 살인미수 혐의로 입건되었다네 ;;;;상대를 죽일정도로 팼다니 ;;;;참나;;; 미친거아녀;; — ming oh (@ming_0h) March 4, 2025

韩国知名论坛Theqoo晚间也有篇‎热门贴文诞生，原Po细心整理王大陆杀人未遂事件（贴文当时尚未改成伤害罪）来龙去脉，留言到了凌晨便盖了要千则，大部分网友都吃惊地留言「疯了」，或想起他和恶名昭彰的胜利有过交情所以不意外，也有人失望留言「看了《狼殿下》（中国电视剧）觉得真的很帅……为什么做这种狗屁事」、「之前还去台湾踩点、买OST、DVD和海报，真是流氓……」、「又一部作品毁了」，还有人怀疑王大陆是不是被陷害，但被其他人回覆「想太多」、「太沉迷电视剧了吧」。

▼Theqoo同样的贴文内容在X也被转发，高达3.4万转发



나의 소녀시대 나온 대만배우 왕대륙

살인미수 혐의로 송치됨



병역기피혐의는 결국 3월 13일에 입대하는걸로 결정났었는데 살인미수혐의는 한 5시 30분전에 현지 매체에 뜬거같음

그거때문에 3월 입대 가능할지는 알 수 없다고..



참고로 승리 정준영과는 평범한 친구사이라고 하네요~ pic.twitter.com/FDQIAslJc2 — 길티아카이브 시즌2 (@Queenarchive2) March 4, 2025

▼王大陆过往和胜利合照



韩国平面媒体、电视媒体很快也跟进报导，除了「台湾明星」，不少媒体也用「台湾初恋」或「胜利好友」替王大陆冠名。



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