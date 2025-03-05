被封「台湾初恋」，王大陆又涉教唆伤害！韩网：赔我《我的少女时代》、胜利的朋友
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被封「台湾初恋」，王大陆又涉教唆伤害！韩网：赔我《我的少女时代》、胜利的朋友

明星   2025年3月5日   星期三15:30   草莓  

（封面图源：TV Daily、오드AUD《我的少女时代》海报）

台湾多部「初恋系」纯爱电影在韩国都相当有人气，包括2015年上映《我的少女时代》，男主角王大陆也随之拥有人气，被封为「台湾初恋」，但王大陆近日却陆续涉及逃兵役甚至教唆杀人，让韩网对他完全破灭。

（图源：오드AUD《我的少女时代》海报）

▼王大陆在《我的少女时代》上映隔年还曾到韩国活动和影迷相见欢
王大陆2016年韩国活动照片（图源：TV Daily）

王大陆昨（5）日下午被爆涉及教唆杀人，原来是先前涉及逃兵役时，检调人员意外从他手机发现他唆使友人游男伤人，理由疑似是用Uber叫车叫到一台特斯拉，但因不会开车门拍打了车窗，导致双方起口角，王大陆不仅在当下对司机比中指，事后更唆使友人对司机施爆。王大陆和游男昨日便被检方以杀人未遂罪送办，后来才改伤害罪。

韩国先是在X（Twitter）传开，有名网友写了几行字「还以为台湾王大陆是因逃兵役接受调查呢，结果因为杀人未遂先被立案;;;;打到对方要死掉的地步;;;;真是;;;疯了吧;;」，贴文已累计5000多次转发，该网友还会留言更新案件进度，转发的网友一部分觉得不意外，表示「请远离胜利的朋友」、「本来就有不好的传闻，不惊讶」，另一部分则很讶异，喊「赔我《我的少女时代》C8」、「我的第一个台湾男人」。

韩国知名论坛Theqoo晚间也有篇‎热门贴文诞生，原Po细心整理王大陆杀人未遂事件（贴文当时尚未改成伤害罪）来龙去脉，留言到了凌晨便盖了要千则，大部分网友都吃惊地留言「疯了」，或想起他和恶名昭彰的胜利有过交情所以不意外，也有人失望留言「看了《狼殿下》（中国电视剧）觉得真的很帅……为什么做这种狗屁事」、「之前还去台湾踩点、买OST、DVD和海报，真是流氓……」、「又一部作品毁了」，还有人怀疑王大陆是不是被陷害，但被其他人回覆「想太多」、「太沉迷电视剧了吧」。

▼Theqoo同样的贴文内容在X也被转发，高达3.4万转发

▼王大陆过往和胜利合照

韩国平面媒体、电视媒体很快也跟进报导，除了「台湾明星」，不少媒体也用「台湾初恋」或「胜利好友」替王大陆冠名。

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