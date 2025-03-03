【韩网热门】金南佶88000超值粉丝会：畅聊5小时！从傍晚聊到深夜

这算不是韩国演员史上最长的粉丝见面会？

最近有网友公开了金南佶粉丝见面会的时常，从6时5分开始，一直延续到11时10分，足足有5个小时，一个小时的近况talk、一个小时的作品讨论、一个小时的歌曲talk、一个半小时的KTV，外加一个半小时与粉丝玩游戏，而本场粉丝见面会的票价仅为88000币韩。 有网友调侃「这么久的话，粉丝都要去吃晚饭了」，原PO回覆：「所以一开始他就叮嘱大家，不管他在做什么，我们都不需要太在意，可以随意去洗手间。」



韩国网友评论：

1. 羡慕

2. 大发，但感觉会饿，他本人和粉丝都会吧

3. 哇，一个人进行了5小时？

4. 如果还有零食时间，每个人给一个面包的话就更完美了，5小时虽然很好，但感觉会很饿

5. 嗯??? 疯了，他和粉丝体力都很好啊

6. 下次去之前，粉丝应该好好锻炼一下体力

7. 太实惠了，想像了一下自己和我喜欢的演员，太幸福了，即使错过晚班车也无所谓

8. 哈哈哈哈，应该在周围订酒店才对

9. 他很喜欢聊天，加上粉丝很配合，非常棒

10. 没去的粉丝应该会哭吧，太实惠了

11. 好有趣，应该会记一辈子

12. 我刚到家，因为住在其他城市，又担心末班车取消，於是直接开车前往，粉丝会非常有趣，回家的路上一点都不觉得累，能看出他很照顾粉丝

13. 真的很棒，每个环节都填的满满的，如果不是因为时间太晚，感觉他还能继续进行下去，对粉丝特别特别特别温柔，就是因为照顾到每个人，所以才晚了

14. 卫生间想去就去吗？？ 膀胱弱的人要怎么办？

15. 为了赶末班车提前出来了，超级后悔，真的很有趣， 下次我们早点开始吧

16. 下次直接午饭时间开始吧

17. 入坑2个月就去了这次的粉丝会，太幸福了

18. 我是爱豆粉，这简直就是sm家族演唱会水准啊，疯了疯了，羡慕

19. 粉丝开心死了

20. 他的确很爱聊天，但也不是随便瞎聊，而是以自己的工作为中心，第一次看到活生生的金南佶，已经是死忠粉了

原文：https://theqoo.net/square/3632815024

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