回归综艺满满！GD将出演《IU's Palette》与IU梦幻合体，洪锡天也邀请GD出演《宝石盒》称「这不是谁都能来的节目」

「K-POP王者」GD 在25日发行第三张正规专辑《Übermensch》，近日他也活跃在《Good Day》、《龙塔罗》等综艺。

据韩媒 tenasia 报导，GD 在28日录制了 IU 主持的《IU's Palette》。GD 在2017年参与 IU 热门歌曲〈Palette〉的 Feat. 和 Rap 制作。之后两人都曾当过对方的演唱会嘉宾，去年 GD 也有去看 IU 的演唱会，以歌谣界前后辈保持著温暖的友谊。而他们会在节目中聊些什么？演唱对方的什么歌曲，让许多粉丝相当期待。



另外，洪锡天也在 IG 邀请 GD 出演《洪锡天的宝石盒》，他写下：「GD 你永远是我的宝石和缪思，不要只去龙真那里，也来《宝石盒》吧！你不怎么适合《龙塔罗》，更适合《宝石盒》。还记得在曹世镐的婚礼上，我说过无论何时你和太阳都是我的宝石，还记得吧？连孙锡久都想出演了ㅠㅠ这也不是谁都能出演的节目，就算曹世镐和李龙真想来都没办法，志龙啊一定要来一次。这次回归歌曲、时尚和舞台都特别完美，说你是最棒的呀！我会等著你的。」表达对 GD 的爱意。



结果...这则贴文真的被 GD 看到啦！他也在底下留言「诶诶诶？！」洪锡天又回覆他：「哦莫纳～如果 GD Nim 还不出演 《宝石盒》的话还算什么《宝石盒》，只有你来了才是真正的《宝石盒》 ，plz !!!!!!!!!!!」那就一起期待 GD 会不会出演罗！



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