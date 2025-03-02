BTS j-hope出演《我独自生活》收视率飙高，夺下同时段冠军一位！洛杉矶住的豪华房子全球首度公开

最新一集的《我独自生活》展现了BTS防弹少年团j-hope在美国洛杉矶的日常，在军中不仅是「特级战士」，生活中更是「家务达人」。

根据3月1日尼尔森韩国的调查，2月28日播出的《我独自生活》全国家庭收视率达到首都圈 8.0%，稳居同时段冠军。此外，广告商关注的核心 2049 收视率也达到 4.7%（首都圈基准），不仅在同时段位居第一，还拿下周五所有节目的收视冠军。



当晚的「黄金 1 分钟」由 j-hope 夺下！当他第一次尝试得来速点汉堡时，对食物香气兴奋大喊的模样，以及在肉店看到超大块五花肉后，气势满满地用英文喊出「Half size? What size?」想请老板切成一半，让收视率飙升至最高 9.6%。



拥有「世界级人气」的 j-hope 终於来到《我独自生活》的录影棚。他也回应了旗安84的热切期盼，兴奋地与「彩虹会员」们见面，旗安84也秀了以一段「j-hope 专属庆祝舞」来欢迎他，现场气氛相当欢乐。节目中，j-hope 退伍后首次前往洛杉矶进行音乐创作的日常生活也在全球首度曝光。

j-hope 在洛杉矶居住的房子，以温暖的木质调装潢为主，从宽敞的客厅、卧室、衣帽间到工作室，皆展现出满满的「j-hope 风格」。他在节目中大秀削苹果的高超技术、干净俐落的洗碗手法，以及井然有序的收纳能力，展现了「家务达人」的一面。此外，他还展现了「特级战士」般的运动实力，并时刻与音乐相伴，展现了身为音乐人的灵感来源，创造了许多兴致高昂的爆笑场面。



而 j-hope 反转魅力十足的一面，让观众捧腹大笑！他不仅坦率地表示自己英文不好，还在用英文点餐前努力预习。他笑说：「躲不掉的话就享受吧！不管行不行，把会的单字全都说出来！」满满的正能量感染全场。而在驾车途中，他听著怀旧歌曲，释放出「J-兴」（j-hope的兴致）名场面，更是让「彩虹录影棚」的气氛爆棚！



j-hope 的「世界级」气场同样展露无遗。他在市场购物时，遇到许多小心翼翼上前索要签名与合照的粉丝，始终保持微笑，亲切回应。此外，他在繁忙的日程中，也懂得享受属於自己的时光，努力在音乐创作与个人生活间寻找平衡，展现出极具魅力的生活态度。



下周，《我独自生活》将带来 j-hope 在洛杉矶倾注灵感进行音乐创作的过程，并与制作人 Benny Blanco 见面的精彩片段，预计於周五晚间 11 点 15 分（韩国时间）播出，敬请期待！



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