强吻BTS Jin+发文炫耀「肌肤好嫩」，日本50代女粉丝遭立案调查！韩日国际刑警合作锁定身份

BTS防弹少年团成员Jin在去年退伍后的粉丝活动中，遭一名日本女性突袭亲吻，该女性目前因性骚扰嫌疑被韩国警方立案调查。

据首尔松坡警察署27日通报，50多岁的日本女性A某因涉嫌违反《性暴力处罚法》中「公众密集场所猥亵罪」而被立案，并已要求其出席调查。

该事件发生於去年6月13日，即Jin退伍的第二天。 当时，他在首尔松坡区蚕室室内体育馆举办拥抱会，与1000名粉丝近距离互动。 A某在活动中突然亲吻Jin的脸颊，导致Jin露出尴尬且惊讶的表情，此举引发性骚扰争议。 事后，A某更在自己的部落格上写道：「嘴唇碰到了他的脖子，肌肤非常柔嫩。」



事件曝光后，一名网友透过韩国「国民申诉网站」举报，警方随后展开调查，并与日本国际刑警组织合作确认了A某的身份，并於上月立案。 警方已多次要求A某出席调查，但对方尚未回应。

目前，警方正在考虑将Jin以受害者身份进行调查，以进一步厘清案情。

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