BTS j-hope出演《我獨自生活》收視率飆高，奪下同時段冠軍一位！洛杉磯住的豪華房子全球首度公開

最新一集的《我獨自生活》展現了BTS防彈少年團j-hope在美國洛杉磯的日常，在軍中不僅是「特級戰士」，生活中更是「家務達人」。

根據3月1日尼爾森韓國的調查，2月28日播出的《我獨自生活》全國家庭收視率達到首都圈 8.0%，穩居同時段冠軍。此外，廣告商關注的核心 2049 收視率也達到 4.7%（首都圈基準），不僅在同時段位居第一，還拿下週五所有節目的收視冠軍。



當晚的「黃金 1 分鐘」由 j-hope 奪下！當他第一次嘗試得來速點漢堡時，對食物香氣興奮大喊的模樣，以及在肉店看到超大塊五花肉後，氣勢滿滿地用英文喊出「Half size? What size?」想請老闆切成一半，讓收視率飆升至最高 9.6%。



擁有「世界級人氣」的 j-hope 終於來到《我獨自生活》的錄影棚。他也回應了旗安84的熱切期盼，興奮地與「彩虹會員」們見面，旗安84也秀了以一段「j-hope 專屬慶祝舞」來歡迎他，現場氣氛相當歡樂。節目中，j-hope 退伍後首次前往洛杉磯進行音樂創作的日常生活也在全球首度曝光。

j-hope 在洛杉磯居住的房子，以溫暖的木質調裝潢為主，從寬敞的客廳、臥室、衣帽間到工作室，皆展現出滿滿的「j-hope 風格」。他在節目中大秀削蘋果的高超技術、乾淨俐落的洗碗手法，以及井然有序的收納能力，展現了「家務達人」的一面。此外，他還展現了「特級戰士」般的運動實力，並時刻與音樂相伴，展現了身為音樂人的靈感來源，創造了許多興致高昂的爆笑場面。



而 j-hope 反轉魅力十足的一面，讓觀眾捧腹大笑！他不僅坦率地表示自己英文不好，還在用英文點餐前努力預習。他笑說：「躲不掉的話就享受吧！不管行不行，把會的單字全都說出來！」滿滿的正能量感染全場。而在駕車途中，他聽著懷舊歌曲，釋放出「J-興」（j-hope的興致）名場面，更是讓「彩虹錄影棚」的氣氛爆棚！



j-hope 的「世界級」氣場同樣展露無遺。他在市場購物時，遇到許多小心翼翼上前索要簽名與合照的粉絲，始終保持微笑，親切回應。此外，他在繁忙的日程中，也懂得享受屬於自己的時光，努力在音樂創作與個人生活間尋找平衡，展現出極具魅力的生活態度。



下週，《我獨自生活》將帶來 j-hope 在洛杉磯傾注靈感進行音樂創作的過程，並與製作人 Benny Blanco 見面的精彩片段，預計於週五晚間 11 點 15 分（韓國時間）播出，敬請期待！



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