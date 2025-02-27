「黄金身材+最美脸孔」NANA有望加盟Netflix 19禁剧集《丑闻》，搭档孙艺真&池昌旭！新片《全知读者视角》7月上映

今日据韩媒，演员NANA将加盟由孙艺真和池昌旭担任主演、翻拍自同名电影的Netflix新剧《丑闻》。 对此，NANA所属社回应称「正在积极考虑」。

《丑闻》翻拍自2003年上映的李在容导演电影《丑闻—朝鲜男女相悦之事》，电影讲述朝鲜时代顶级妖妇赵氏夫人与风流才子赵元，为了让贞节女子叔夫人堕落而展开大胆爱情游戏的故事。 这部作品是1782年发表的法国小说《危险关系》的朝鲜时代版本，即使被评为青少年禁止观看等级，仍吸引超过350万观众，取得票房成功。



在新版本的《丑闻》中，娜娜接到的角色是叔夫人，一位守寡九年的女子，该角色在原作中由全度妍饰演。



此前，孙艺珍、池昌旭、韩善伙已确定出演。 孙艺珍将饰演赵氏夫人（原作由李美淑饰演），池昌旭则将饰演赵元（原作由裴勇俊饰演），韩善伙则将以原作中并不存在的全新角色登场。

剧版《丑闻》由《快乐到死》《摩登男孩》《萝莉塔：情陷谬思》《柳烈的音乐专辑》导演郑址宇执导，并由制作过《绝对味觉情人》《变身机长》等电影的公司Movie Rock制作，预计3月底至4月初开机。

此外，NANA在2023年的Netflix剧集《天外谜踪》《假面女郎》展现出色演技，担任主演的人气网路小说改编电影《全知读者视角》将於今年7月上映。



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