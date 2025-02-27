继Super Junior李东海，刘在锡也答不出Faker！？金钟国&池锡辰也各种脸盲

「Faker」李相赫是韩国甚至全球《英雄联盟》（LOL）顶级职业选手，是「LOL传奇」，在韩国应是无人知晓，但却有两个艺人喊不出他名字闹笑话XD！

先回顾罗PD做客Super Junior团体综艺《Super Junior - SJ 3.0》，Super Junior成员们挑战他的招牌游戏「人物Quiz」，东海认不出Faker很老实地问：「谁？」利特很激动：「Faker！Faker！」神童掩嘴很紧张撇清：「喔我不知道（他怎么这样），怎么办怎么办……」



东海还想解释：「不是艺人吧？」罗PD还想闹大(?)：「现在是无视Faker吗？」李东海再问：「所以他是谁？」银赫要他赶快闭嘴！神童紧急说明Faker是和BTS、孙兴慜齐名的三大韩国代表性人物，东海这才说：「我完全不懂游戏……」



要知道，罗PD的人物Quiz常常发生名人认不得其他名人的窘况，大部分答不出来的人都怕得罪人著急道歉，东海反应完全不一样啊XDD，这件事传开后，网友笑说「是真的很担心才说『别说了』，太搞笑」、「大家的反应都是真的」、「怕朋友出事狂劝阻的友情啊」。

最近又有人差点答不出Faker了，还是「大神」刘在锡！《Running Man》最新一集，刘在锡看著Faker却一时忘了他名字，其他人都很问号，刘在锡还很著急说他上过《刘QUIZ ON THE BLOCK》、跟他很熟，其他人开始落井下石「现在完蛋了」、「让他完蛋吧」……幸好还是答出来了。



网友觉得最好笑的是刘在锡紧张的神情，还有其他成员抓到他把柄的样子，也有人说刘在锡大概是游戏恐慌症又发作了，不过一面说很熟一面却答不出来真的很搞笑。而和刘在锡一样陷入危机的还有金钟国和池锡辰，金钟国答题时总是很老实地说「谁啊」、「这人第一看」，琴世禄、姜汉娜、金裕贞、张娜拉、SEVENTEEN Hoshi他都一度认不得！池锡辰可能好一点，认不出朴宝英与足球名将曹圭成。



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