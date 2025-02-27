[推荐]《杀人预言》河正宇为戏增胖演出无表情复仇者！溺爱胞弟到杀无赦～

由河正宇与金南佶共同演出的电影新作《杀人预言》2月27日在台上映，剧情描述已经金盆洗手不混黑社会的敏泰，突然联络不上弟弟锡泰而最终得到了弟弟已死亡的消息，没想到一切竟与一本畅销小说的情节不谋而合，究竟凶手是否也是小说中指出的那一位？

《杀人预言》中河正宇演出的就是哥哥敏泰，他将弟弟锡泰带入了黑道组织，就连弟弟的房租也是哥哥在缴，无能又染毒的弟弟出了事情只会打电话请哥哥来处理，敏泰对弟弟的溺爱也就是不问理由直接寻仇，只要任何人对弟弟不利就由他出面。弟弟在一通电话后突然失联，也让敏泰开始四处找寻，接著被警方通知前往认尸，确认弟弟已身亡之后，他开始循线一一调查可能杀害弟弟的凶手。



除了敏泰独自循线追查以外，警方也正在调查此命案，再加上敏泰与锡泰所属的组织似乎也知道些什么，有许多人都正在追查锡泰生前接触的对象，这时大家也发现一部畅销小说，其中描述的故事与锡泰的生活不谋而合，但在小说中锡泰被同居女友给杀害，究竟这个结局是作家自己杜撰的？还是作家透过当事者的访谈所记录下来的呢？而作家金南佶也为了保护被害者而加入了追击的行列，这位女子也开始了逃亡之路。究竟最后是由谁先找到嫌疑同居女子？他真的杀害了锡泰吗？



《杀人预言》片中河正宇有许多动作戏码，而他在剧中的设定是工人，后背包中总是随身携带著L型铁管，也是他一言不和就动手向对方头上砸的重要武器。河正宇也为了让自己看起来面无表情，并且看上去过著不修边幅的生活，增重到近90公斤，不顾一切追击著所有可能的人事物，只要挡他的路就会直接铁管伺候。



金南佶所饰演的畅销作家则是相当神秘，他在校园内也曾对自己的作品进行剖析导读，而他的作品「白夜」是透过了与该女子的多次访谈，了解她的心境以及生活上所遇到的难处，也将许多真实状况写入了小说，引发河正宇以及警方的关注。而作家也相当在意女子的安危，希望自己能够更早一步找到她。於是警方、黑社会组织、作家以及河正宇四方全部都在寻找这位关键的女子，最终到底谁是真凶，就请大家到戏院确认。《杀人预言》2月27日起全台上映。



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