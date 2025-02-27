刘在锡在《藉口GO》预言成功！李浚赫真的成为连锁咖啡店品牌代言人，网友：「果然是刘大神啊～」

咖啡连锁品牌 ANGELINUS 确定选定李浚赫成为品牌代言人。而李浚赫和韩志旼之前出演《藉口GO》时，刘在锡就提到这品牌！

节目中，李浚赫被问到粉丝帮他取的外号，刘在锡说：「应该会有『王子』之类的吧？你有点王子的面相。」李浚赫就说：「其实粉丝们给我取的外号中，有一个让我感到很累，那就是『牛奶香草天使』，我真的觉得这个太过分了，我忍受不了。」听到李浚赫的外号后，刘在锡、曹世镐、韩志旼直接大笑 XD



尴尬的李浚赫还拜托刘在锡帮他取一个新的外号，结果……刘在锡说：「外号也不是随便取的，我也不是无缘无故地有了『蚱蜢』的外号。」用坚定的态度表示「牛奶香草天使」真的取的很好！之后……刘在锡又说：「咖啡也不是来自其他地方，而是来自 ANGELINUS。」对此，曹世镐表示：「以后要是浚赫拍个咖啡广告，出现『牛奶香草天使』的话，真的感觉会很好喝！虽然是牛奶香草的味道，但是又能感受到天使的温暖。」刘在锡又说：「真的有可能……ANGELINUS 会来联系你。」



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今天（27）李浚赫确定被选为 ANGELINUS 品牌代言人的消息公开，相关影片再次受到关注。韩网友说「李浚赫害羞的脸历历在目」、「真的好厉害啊，就像刘在锡说的那样」、「刘在锡很会预言啊嘿嘿嘿」、「刘在锡说的又实现了啊！《刘QUIZ》的时候说和室长很般配，这次刘恩浩室长之后不是很成功嘛」、「想听一下成爲 ANGELINUS 代言人的感想 」、「看来要给要给刘在锡很多优惠券啊」、「感觉看到这个报导，刘在锡会笑得合不拢嘴」、「刘大神说了算，就成真了」、「很好奇广告幕后花絮影片！本人一听到这话就心惊胆战，非常好奇专业和认清现实的过程 颗颗颗」等等。



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