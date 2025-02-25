Super Junior利特单独活动硬拉神童、始源入镜宣传：他们不会来喔～XD

在台举办的「K-FLOW」拼盘演唱会睽违6年回归，以「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」登场，前两届都有Super Junior，这次虽然没有整团但有队长利特当MC！而宣传片……

利特替「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拍宣传片，硬是拉共同活动的小分队L.S.S.神童和始源一起入镜，他独自讲话，另外两人只是笑著不动只眨眼像人偶(???)，利特说表示自己尽管很忙也要来看「我们台湾ELF」，再次证明了之前在直播回答粉丝所说「对，听到行程是台湾就无条件答应了」，最后他也提醒大家：「始源神童，不会来喔！」始源和神童继续不动两秒才大笑（看来忍很久？），非常搞笑。



主办单位希林国际写的介绍内容也让ELF会心一笑：「2025 年台湾 ELF 最无法抗拒的三种行为：1. 突然听说 SUPER JUNIOR 成员要来 2. 真的确定 SUPER JUNIOR 成员要来 3. 一整年 SUPER JUNIOR 成员一直来。利特：『台湾？K-FLOW？我必须去！』身为唯一一位三届 K-FLOW 都参与的成员，一定会让演唱会更有趣。」



「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」特别MC是利特，阵容则有ITZY、Super Junior正大势的师妹aespa，还有tripleS八成员李知禹（JiWoo）、金琉然（YooYeon）、金拏炅（NaKyoung）、山田枫（Kaede）、嘉味元琴音（Kotone）、许念慈（Nien）、川上凛（Lynn）与池諝娫（JiYeon）。tripleS Nien曾和利特曾共同担任台湾节目《厨师的迫降：客家厨房》班底，双方粉丝亦期待他们再见。



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