【韩网热门】LE SSERAFIM再陷抄袭争议：新专辑《HOT》概念影片被指借鉴大牌香水广告

女团LE SSERAFIM本月20日发布第五张迷你专辑《HOT》预告片「Born Fire」，有网友指出，部份镜头与Mugler去年发布的、由国际知名模特Anok Yai拍摄的香水广告十分相似。





评论区还有人贴出了网友制作的对比影片。 （*小编想先补充一点，右边的影片有经过剪辑，LE SSERAFIM发布的原影片中这几个镜头并非完全相连）



附上双方的原影片，Mugler & Anok Yai香水广告：



LE SSERAFIM新专辑《HOT》预告片：



韩国网友评论：

1. 又？？

2. 影片看起来更像，海外Twitter（X）上反应更激烈

3. 这程度根本就是直接拿来用吧？

4. 啊... 只是换了个人而已吧？

5. 不抄袭就没办法做吗？ 这已经不是参考的程度了吧？

6. 应该说是致敬吗？ 如此直接照搬，真的让人惊讶...

7. 虽然顺序不同，但重叠的部份几乎到临摹的程度了...

8. 这根本就是「抄袭系」团体吧

9. Anok Yai这么有名... 不过想想之前萝莎莉雅（Rosalía）和《WATER》也超有名... 被质疑这么多次还敢这样做，真让人惊讶

10. 刚开始觉得概念不错，结果发现当然不错，因为是经过市场验证的啊...

11. 每次都这样，该不会是故意炒作话题吧？

12. 话题度下降了，只能靠这种方式吸引关注。 他们肯定知道，预告一出大家就会睁大眼睛找抄袭痕迹。 一直这样反覆，这就是营销策略了

13. HYBE啊... 每次都这样也不容易啊...

14. 从出道开始，就没少过抄袭争议。 就算想装作没看到，至少要控制在合理范围内，这种程度粉丝也该头疼了吧？

15. 参考时尚品牌和影片无可厚非，但就不能稍微改动一下，或者加点创意吗？ 不是要对这个团体恶意攻击，而是公司真的太过分了。 对LE SSERAFIM没有恶意。

16. 不管偶像被骂成怎样都不在乎，继续盗用。 公司让艺人被骂得更惨，与其发律师声明，不如先内部管理好吧

出处：https://theqoo.net/hot/3624920262

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