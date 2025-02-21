IU & 朴宝剑的爱情不看太可惜！新剧《苦尽柑来遇见你》正式预告公开：「爱纯与宽植」在济州岛的动人故事来了~

【多图】由 IU、朴宝剑、文素利、朴海俊等人主演的 Netflix 原创剧集《苦尽柑来遇见你》公开了正式预告&最新剧照，看似纯朴却又充满冒险的一生令人期待感UPUP。

《苦尽柑来遇见你》讲述了出生於济州岛的「勇敢叛逆少女」爱纯（IU 饰）与「憨直坚韧少年」宽植（朴宝剑 饰）充满冒险的一生，他们在花开花落的四季交替中展开的动人故事。



▼预告中，爱纯碎念著自己的梦想，宽植则在一旁默默听著，人物形象也在短短几秒里变得更加立体，让人对两位角色之间的「化学反应」倍感期待。此外，文素利跟朴海俊则以经历青春岁月后的成熟爱纯和宽植登场，让人更加好奇他们经历的另一段人生故事。



这部剧记录了爱与生命，其实，这是我和你的故事...等等的宣传字句，让人更期待看到两位青春主角充满冒险的人生会留下怎样的余韵。从 1960 年代的济州到 2025 年的首尔，在时而阴霾、时而晴朗的日子中，这段人生旅程将带来欢笑、感动和共鸣。



此外，饰演宽植奶奶的金容琳，饰演爱顺奶奶的罗文姬，将凭藉大前辈们深厚的演技为剧情增添人生厚度。而廉惠兰、吴敏爱、崔大勋、张惠珍、白智媛、吴正世、严志媛...等实力派演员的加盟，也将为丰富剧情带来精彩的演出。



新剧《苦尽柑来遇见你》将於3月7日首播，每周上线4集，一共有16集。

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