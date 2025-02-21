2NE1朴春贴李敏镐照片喊「我老公」被骂，委屈解释：因为是真的才那样写！2NE1粉丝骂「麻烦」

因称演员李敏镐为「我老公」而引发「自爆恋情」争议的2NE1成员朴春，对於该争议表示又称「都是真的」。

2月12日，朴春通过个人SNS小帐（小号）发布了写有「我老公♥」的文字，并附上了一张照片。 公开的照片中，李敏镐和朴春的脸并排出现，虽然并不是两人合照，但朴春将两张照片合成后上传到了SNS上，引爆热议后又删除了。 然而15日，她又发布「是我的老公没错」，再次附上与李敏镐的合照，回应海外粉丝询问「Is it for real？」（是真的吗？ ）时回答「yes」（是的），并在被问及谁删除了文章时回覆「公司」。 对此，朴春的所属公司解释称，这是她对李敏镐的粉丝心情所发布的内容。



事情尚未平息，19日她再次更新内容，写道：「大家好，我一直很努力。 因为都是事实（真的）所以才那样写的，2NE1会继续努力的，谢谢大家的关注。因为还有第三个帐号，所以请大家多多关注。 」并公开了她的第三个副帐户。 然而20日这一天，朴春的所有小帐就都消失了。



在朴春「自爆恋情」事件之后，2NE1粉丝联合会曾发表声明，正式要求「除去朴春的2NE1活动」，他们用「定时炸弹」、「麻烦」等词语形容朴春的行为，并表示她正在损害2NE1的声誉。 粉丝联合会方面表示：「朴春在社交媒体上反覆做出突发行为，已经到了无法控制的地步。」并对因此而受到影响的演员和粉丝表示歉意。



此外，朴春所属的2NE1将於2025年4月12日-13日在首尔奥林匹克公园KSPO DOME举办安可演唱会。

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