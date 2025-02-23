【韩网热门】去年记者们评选出的「最烂演技第三名」是朱智勋！

2024年末，以韩国国内媒体电影类记者们为主进行的「酸梅奖」之「最差演技」评选中，朱智勋被选为第三名。

■第3名《寂噤计划》朱智勋 （8票）

第3名是朱智勋。 他在电影《寂噤计划》中饰演了一名按世俗方式行事的「拖车司机」赵博，与李善均互飙演技，但结果却是「最糟糕的演技」。 选他为最差演技的记者们表示：「朱智勋的演技让我想逃出电影院」、 「演戏都多少年了？ 作品里表演太夸张，怎么能演成那样？」 、「每次出现时都让我想说『他怎么了？』」 等等。

对於前段时间人气火爆的《外伤重症中心》里朱智勋的表现，韩媒评价道：「朱智勋以他特有的狡黠且从容的演技展现了这个角色，可以说他发挥了自己的长处，但实际上这种形象已经展示得太多了，不仅不既不新鲜，反而比以前更加夸张的氛围似乎在不停地告诉观众『现在是朱智勋在演戏』。 」

韩国网友评论：

1. 他的演技其实并没有特别好，也没有特别差，是因为之前呼麻所以很多人都不喜欢他

2. 我还是在《尸战朝鲜》里第一次get到他的演技

3. 他只演适合他的角色，剧作反响不错，还拍了很多系列剧，工作人员对他好评还蛮多的

4. 《宫》里的演技确实蛮严重的，但是那是刚出道的时候，在《外伤重症中心》里演技还蛮好的啊

5. 不好也不坏，但是以他出道的年限来看，确实演技不好，拍了那么多戏，而且拍了那么久，怎么还没有进步呢？ 太奇怪了

6. 《外伤》里独特的演技方式其实还蛮符合人设的，感觉他是每部作品，评价都会不一样的人

7. 《外伤》是因为剧好，没觉得他演技好

8. 是因为白江赫（《外伤重症中心》中朱智勋扮演的角色）人设很有魅力而已，不是他演技好

9. 他都出道18年了？？

10. 其实他在《外伤》里演技也很差

11. 我其实觉得他演技蛮好的，反而是在《外伤》里演技很一般

12. 他受角色影响蛮大的，角色不同评价也不同

13. 不管什么剧，演技都千篇一律

14. 《外伤》拍的比原作还好看，人设非常好

15. 我没看过《宫》，只希望剧组别再用他了

16. 这是娱乐记者选出的??? 我就笑笑不说话

17. 白江赫帅爆了

18. 即使他没有呼麻这个丑闻，也是烂演技那一挂的，千篇一律，毫无进步，只不过是角色选得好而已

19. 演技好??? 虽然颜值不错，但是演技真的千篇一律

20. 《外伤》里台词太烂了，没有字幕都听不清

21. 别再用呼麻的人了，不然T.O.P凭什么被骂

22. 大家去看看这部电影吧，真的演技巨烂

23. 我以为仅自己一个人绝对的他演技差，没想到这么多人

24. 老实说角色都差不多，而且他的发音、语音语调确实有问题，只适合某些特定的角色

原文：https://theqoo.net/square/3605290943

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