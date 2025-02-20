《卧底高中》明日首播！31岁的徐康俊穿高中制服，本人竟然觉得有点丢脸？但秦基周、金珉周大力称赞「很适合」

《卧底高中》在今日（20日）下午举行制作发布会，徐康俊、秦基周、金信禄、全裴修、金珉周、朴世贤和崔正仁导演出席活动。

《卧底高中》讲述一名国​​家情报局特工伪装成高中生，秘密追查高宗皇帝失踪的金条下落。这也是徐康俊退伍后首部作品，他表示：「时隔3～4年再次推出作品，世界发生很大的变化。因爲发生了很大的变化，所以想尽快适应，展现有趣的作品。」

剧中，徐康俊饰演国家情报局的王牌外勤特工「郑海成」，他收到寻找高宗皇帝金条的特殊命令，因此以学生身份潜入和金条有关的高中，开始了高中生的生活。徐康俊说：「拍摄过程中出现很多新造词，我一个都听不懂，学到很多新的东西。」



31岁的徐康俊发表穿著高中制服演戏的感想，他说：「看到饰演学生的演员，觉得他们看起来真的很年轻。我没有爲了看起来年轻而进行抗衰老，但是涂了乳液。因爲是31岁的国情院要员潜入高中，所以就决定照这样子做吧。」接著他说：「看到我穿校服的样子，觉得有点丢脸，我还以爲可以穿这个呢！但在电视剧中，我说过说『既然是成年人，就不要觉得丢脸，好好享受吧！所以穿上之后感觉很好』。」



对於徐康俊的制服，饰演班主任的秦基周说：「太适合你了！」金珉周表示：「他是我们班最帅的学生，非常适合。」朴世贤也称赞道：「如果真的来转学的话，周围会乱成一团的外貌。」让人更加期待到底有多好看呢 XD



另外，《卧底高中》将於2月21号起逢星期五、六晚上在「黄Viu」播出。



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