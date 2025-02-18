【韓網熱門】為什麼只對犯罪的女性如此苛刻？金賽綸離世，引爆討論！

韓國X用戶關於金賽綸去世的發言獲得幾萬人點讚認同：

「不是說金賽綸沒有做錯，問題在於，如果娛樂圈對犯錯的藝人如此嚴苛，那麼曾因酒駕、性犯罪、毒品等醜聞鬧得沸沸揚揚的男藝人們，為什麼仍在積極進行演藝活動呢？ 這才是問題所在。」

「……金賽綸去世了？ 那些酒駕的男藝人都能順利復出，但對女藝人卻如此苛刻。」

原PO表示並非想要攻擊犯下酒駕、性犯罪、毒品問題卻仍然順風順水的男藝人，而是因為金賽綸的離世，對於觸法藝人因性別不同而受到不同對待感到認清現實和憤怒……為什麼有些人能獲得原諒，有些人卻被打上烙印、最終被逼上絕路呢？

不是叫大家去罵男性藝人，而是對這種現象感到共鳴。



韓國網友評論：

1. 無論大眾怎麼批評，只要業界還願意用，就能復出。然而，女性在娛樂圈裡無法成為真正的「自己人」。男演員即使闖禍也能靠人脈輕易復出，女藝人則被排除在人脈之外，出了問題就被直接切割。 這才是問題的本質。

2. 真的太荒謬，金賽綸之前想在小劇場演出，都因為抗議電話而被取消。現在大家又開始這樣討論，到底有什麼意義？明明是大家讓業界不得不跟她切割。 當時業界其實是想繼續用她的，但每次媒體試探性的報導一出來，就會有人群起攻擊。到底是誰把她逼到這一步？

3. 其實，也有不少人對問題男藝人的選角提出抗議，但業界往往只接受針對女藝人的抗議，卻無視對男藝人的批評。

4. 大家心裡其實都清楚，女性犯錯時既會被男性罵也會被女性罵。但男性犯錯時，卻總有媽粉和迷戀男人的傢伙（남미새）拼命護航，流著血淚為他們辯護。

5. 金賽綸之所以受到特別大的惡意，部份原因也是因為她的交友圈廣，因而遭到某些深度追男演員、男偶像的粉絲的攻擊。 她在酒駕之前就已經被非常惡意地針對，那些惡意全部來自某些男藝人的狂熱粉絲。 在她出事後，那些人更是毫無顧忌地進行網暴。

6. 我認為，男性對男性相對寬容，而女性對女性並不寬容。 所以女藝人總是受到比男藝人多兩倍的攻擊。



7. 說得沒錯，某些男演員就算吸毒被罵，但只要接到一部熱門作品，大家立刻又開始吹捧，這種雙標真的令人窒息。

8. 女性確實對女性不夠寬容，因為她們連對自己都不夠寬容。

9. 真的可笑……與其無差別地貼標籤，不如學會原諒事後反省的人。如果持續遭受攻擊，不管是誰最終都有可能走上絕路。 只是女藝人沒有堅固的粉絲圈保護，所以更容易受到傷害。

10. 犯罪的人確實應該退出業界，但為什麼就連演話劇、打工維生都要說三道四？ 話劇又不是面向大眾的媒體，如果連打工都不允許，根本是反社會吧？人總要生存啊

11. 老實說，誰能一輩子從不犯錯呢？

12. 到底是性別重要，還是學會停止惡意更重要？

13. 拜託，在挑撥性別對立之前，先做個有點人性的人吧。

出處：https://theqoo.net/hot/3616781010

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