《Good Day》今晚首播！先公开影片：GD曾不小心打错电话给金秀贤，两人竟然还尬聊3～4分钟 XD

《Good Day》是 GD（G-Dragon，权志龙）和各个领域的人物一起完成今年歌曲的音乐节目，节目将在今晚首播！

第1集先公开影片中，GD、曹世镐、Code Kunst 开车前往某处。在车上曹世镐就对 GD 说：「我今天想给志龙介绍个好朋友，今天要见的朋友跟你同岁，跟我一起拍过戏，他独自一个人的时候几乎都在运动。」给出即将介绍的朋友的提示。



曹世镐所提的这位朋友正是金秀贤，金秀贤在平常训练的健身房里等待他们，期间他一直自言自语和走动，还对著健身器材模拟自我介绍 XD 特别是 GD 和金秀贤其实不是初次见面，而是交换过手机号码的关系。



GD 提到：「我和这位朋友其实私下见过一次，说完『初次见面』后交换了手机号码，但一直没有联系过。」之后 GD 说：「但是我有一次失误了，我们公司有个顾问和他同名，在意想不到的时间，我给他打了电话，我说『顾问Nim...我们...』他说『你...你好？』，然后尴尬地『哈哈、齁齁』通话3～4分钟，连『你平常都在做什么？』都问了，（金秀贤）说了喜欢登山，我那时候也边想我们有什么可以一起做的事吗？」两人边回忆边大笑！



而金秀贤也提到 GD《MAMA》舞台真的很帅气，GD 听到称赞也非常害羞！88年出生的同龄人两人的相遇将如何发？特别是以两人的见面爲开端，接下来「88LINE」丁海寅、任时完、李洙赫、黄光熙等人也将见面，因此更加令人期待。

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