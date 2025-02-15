K-FLOW3 演唱会回归！韩国人气女团 ITZY、aespa、tripleS 齐聚台湾！

睽违六年，K-FLOW 演唱会回来了！《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》即将於 4 月 26 日在林口体育馆盛大举行。本次由韩国人气女团 ITZY、aespa 及 tripleS 联手带来精彩演出，并特别邀请 K-FLOW1 及 K-FLOW2 均有参与演出的「灶咖男团」SUPER JUNIOR 队长利特担任 Special MC。演唱会门票将分两阶段贩售，国泰世华 CUBE 信用卡卡友可於 2 月 28 日上午 11 点优先购票，一般售票将於 3 月 1 日上午 11 点在 ibon 售票网站全面开卖，演唱会票价为 NT$6,680 / NT$5,880 / NT$5,280 / NT$4,880 / NT$3,880。

2024 年对 aespa 可谓是丰收的一年，除了推出〈Supernova〉、〈Armageddon〉、〈Whiplash〉等脍炙人口的歌曲，让她们横扫韩国年末各大颁奖典礼主要奖项。去年 8 月在台湾举办的第二次巡回演唱会《SYNK : PARALLEL LINE》更吸引近三万名粉丝共襄盛举，展现在台的超高人气。



ITZY 自出道以来就以其优秀的演唱实力与强烈的舞台魅力深受喜爱，去年 10 月再度以五人完全体发行迷你专辑《GOLD》，以专辑同名歌曲〈GOLD〉及〈Imaginary Friend〉双主打形式进行宣传，让大众看见她们在多样风格中的完美演绎。



超大型女团 tripleS 於去年发行正规专辑《ASSEMBLE24》正式以 24 人完全体出道，主打歌〈Girls Never Die〉不仅让她们在韩国音乐节目上获得首个冠军，也成为传唱度极高的代表歌曲。近日她们也宣布将於今年上半年再度以完全体回归，让粉丝们对新作品充满期待。



在「2024 灶咖大赛」中以些微差距拿下第二名的韩国人气男团 SUPER JUNIOR，将迎来今年的出道 20 周年，并预告将展开活跃活动。队长利特近期就曾在个人直播上透露在结束四月底小分队 LSS 於日本的 FAN CONCERT 后会造访台湾。本次也将以《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》Special MC 的身分，为 2025 灶咖大赛再添一笔战绩 。

日前 ITZY 的 Yuna、 aespa 的 Karina 和 NMIXX 的 Sullyoon 才在韩国电视台年末特别节目《MBC 歌谣大祭典》上合作，消息一出就在各大社群平台上掀起热烈讨论，三位拥有独特魅力的新生代女神同台即是所有人瞩目的焦点。随著节目播映后释出的花絮，也能看到三人从起初的些许拘谨到逐渐展现默契的化学反应。



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《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》

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▽演出阵容 ⎪ ITZY、aespa、tripleS、SUPER JUNIOR 利特（Special MC）

●tripleS 演出成员：李知禹、金琉然、金拏炅、山田枫、嘉味元琴音、许念慈、川上凛、池諝娫

▽活动时间 ⎪ 2025 年 4 月 26 日（六）17:00（实际以现场为准）

▽演出地点 ⎪ 林口体育馆 NTSU ARENA

▽售票网站 ⎪ https://ibontw.com/CHILLINKFLOW（建置完成后开启）

▽开卖时间 ｜

国泰世华 CUBE 信用卡友优先购：2 月 28 日（五）11:00 - 23:59

一般购票：3 月 1 日（六）11:00

▽票价｜NT$6,680 / NT$5,880 / NT$5,280 / NT$4,880 / NT$3,880

●橙1A-2、橙1B-1、黄1A-1、黄1B-2 区因座位靠近主舞台两侧及舞台与硬体架设角度影响，可能出现部份视线遮挡而无法完整观赏主舞台的 LED 萤幕及艺人於主舞台中后方表演，请务必考虑清楚后再购买该区域票券。

●优先购票不保证位子一定优於一般购票，数量有限，售完为止。

▽主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International、VIBE MAKER 希波企划、一六三娱乐

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